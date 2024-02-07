Вперше в історії. Український робот, керований з повітря, знищив ворожі позиції
Українським операторам безпілотного авіаційного комплексу вперше вдалось знищити військових РФ наземним дроном, яким керували з повітря.
Про це повідомляє Армія дронів.
Зазначено, що загін Кара небесна запускає БПЛА для знаходження цілі, після чого у бій вступають наземні дрони з кулеметними турелями для ураження цілі.
– Нещодавно вперше в історії була операція, у якій бійці БПАК з неба коригували безпілотний наземний дрон з туреллю під час знищення особового складу Росії, – розповів командир екіпажу дронів Андрій Отченаш.
За його словами, такого в історії військової справи ніколи не було.
Раніше видання ICNA розповіло, за скільки Росія купує дрони Shahed-136 в Ірану.
Фото: Армія дронів