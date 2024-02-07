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Вперше в історії. Український робот, керований з повітря, знищив ворожі позиції

Вперше в історії. Український робот, керований з повітря, знищив ворожі позиції

Українським операторам безпілотного авіаційного комплексу вперше вдалось знищити військових РФ наземним дроном, яким керували з повітря.

Про це повідомляє Армія дронів.

Зазначено, що загін Кара небесна запускає БПЛА для знаходження цілі, після чого у бій вступають наземні дрони з кулеметними турелями для ураження цілі.

Зараз дивляться

– Нещодавно вперше в історії була операція, у якій бійці БПАК з неба коригували безпілотний наземний дрон з туреллю під час знищення особового складу Росії, – розповів командир екіпажу дронів Андрій Отченаш.

За його словами, такого в історії військової справи ніколи не було.

Раніше видання ICNA розповіло, за скільки Росія купує дрони Shahed-136 в Ірану.

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Фото: Армія дронів

Війна в Україні, Дрони
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