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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

За РЕБ майбутнє: Ігнат говорить, що якість російських ракет дедалі гіршає

російська ракета

Україна від початку війни використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) проти ракет і дронів, а зараз нарощує масштаби виробництва і постановки на озброєння такої техніки.

Про це в ефірі Єдиних новин ведучому Вадиму Карп’яку заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Військовий наголосив, що зараз дуже важливо використовувати засоби РЕБ для придушення ворожих цілей, щоб захищати і війська, і населені пункти.

Зараз дивляться

– Так і працюють Сили оборони на різних напрямках. Сильно деталізувати щодо роботи РЕБ ми не можемо. Зазвичай лаконічно повідомляємо (у зведеннях, – Ред.), що частина ракет, яких немає в статистиці збитих, могла бути пригнічена засобами радіоелектронної боротьби, – сказав Юрій Ігнат.

Він зауважив, що нарощування РЕБ завжди буде актуальним, бо за цим майбутнє.

За словами речника Повітряних сил, Україні треба розвивати засоби радіоелектронної боротьби як проти FPV-дронів, так і щоб запобігати влучанню ракет.

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За РЕБ майбутнє: Ігнат говорить, що якість російських ракет дедалі гіршає

Якість російських ракет

Що стосується безпосередньо якості російських ракет, то фахівці наголошують, що вона дедалі гірша, говорить Юрій Ігнат. Буває, вдається отримати вцілілі фрагменти ракети.

– Ракети і без РЕБу садилися і досліджувалися неодноразово. Не завжди ракета, коли падає, вибухає. Вона може й сама впасти… – розповів речник Повітряних сил.

За його словами, коли вдається отримати вцілілі фрагменти російської ракети, то їх вивчають наші спеціалісти, а також передають  західним партнерам, щоб дослідити, як ще та якими засобами можна на неї впливати.

Ракетна атака на Україну

На запитання Вадима Карп’яка, чи відбулася останнім часом зміна тактики масованих ракетних атак на Україну, Юрій Ігнат заявив, що особливої зміни не відбувається, ворог, як завжди, планує всі свої удари.

– Але, звичайно, вони (ракети, – Ред.) змінюють вектор удару, напрямок, область, об’єкти, – говорить Юрій Ігнат.

За його словами, сьогодні зранку під час атаки на Україну ракети летіли в обхід великих населених пунктів. Росіяни так роблять для того, щоб менше входити в зону ураження нашої протиповітряної оборони. Так вороги роблять завжди, наприклад, напередодні та після Нового року.

Така тактика застосовується як крилатими ракетами, так і ударними БпЛА.

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Нагадаємо, що сьогодні ворог випустив по мирних містах 64 засобів ураження: ударних БпЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет. Сили оборони знищили 44 цілі.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Юрій Ігнат
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