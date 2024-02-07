Зеленський про ракетну атаку 7 лютого: Обовʼязково відповімо Росії

Під час ракетної атаки 7 лютого під ударом опинилися шість регіонів України, зараз усі служби працюють, щоб подолати наслідки російського терору, заявив президент Володимир Зеленський.

– У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити, – розповів глава держави.

За його словами, у Харківській області від ракетної атаки постраждали двоє людей, одну врятовано, у Львівській області працюють рятувальники.

– Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо Росії – терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій, – наголосив президент.

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Він також подякував усім, хто рятує людей.

Вранці 7 лютого РФ випустила по Україні 64 засобів ураження: ударних БпЛА, крилатих, балістичних і зенітних керованих ракет.

У результаті бойової роботи знищено 44 повітряні цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 Калібри і 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

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