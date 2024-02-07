ЗСУ за добу знищили 890 окупантів та майже 90 одиниць ворожої техніки

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 391 470 своїх військових. З них 890 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Втрати РФ з 24.02.22 до 07.02.24

особового складу ‒ близько 391 470 (+890) осіб ,

танків ‒ 6 372 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 11 879 (+22) од,

артилерійських систем – 9 387 (+20) од,

РСЗВ – 980 (+1) од,

засобів ППО ‒ 665 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 177 (+4),

крилатих ракет ‒ 1 849 (+1),

кораблів /катерів ‒ 24 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 486 (+33) од,

спеціальної техніки ‒ 1 497 (+1)

Повномасштабна війна в Україні триває вже 714-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.