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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЗСУ за добу знищили 890 окупантів та майже 90 одиниць ворожої техніки

Втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 391 470 своїх військових. З них 890 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Втрати РФ з 24.02.22 до 07.02.24

  • особового складу ‒ близько 391 470 (+890) осіб ,
  • танків ‒ 6 372 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11 879 (+22) од,
  • артилерійських систем – 9 387 (+20) од,
  • РСЗВ – 980 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 665 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 177 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 1 849 (+1),
  • кораблів /катерів ‒ 24 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 486 (+33) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1 497 (+1)

Повномасштабна війна в Україні триває вже 714-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ
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