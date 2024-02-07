Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ за добу знищили 890 окупантів та майже 90 одиниць ворожої техніки
З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 391 470 своїх військових. З них 890 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Втрати РФ з 24.02.22 до 07.02.24
- особового складу ‒ близько 391 470 (+890) осіб ,
- танків ‒ 6 372 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11 879 (+22) од,
- артилерійських систем – 9 387 (+20) од,
- РСЗВ – 980 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 665 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 177 (+4),
- крилатих ракет ‒ 1 849 (+1),
- кораблів /катерів ‒ 24 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 486 (+33) од,
- спеціальної техніки ‒ 1 497 (+1)
Повномасштабна війна в Україні триває вже 714-ту добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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