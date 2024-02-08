Адреса, рейтинг та фото: у Дії з’явилася мапа укриттів

У Дії тепер є нова послуга, яка дає змогу українцям переглядати мапу укриттів і повідомляти про те, що вони зачинені.

Інтерактивну мапу можна знайти у сервісі Незламність.

– Відгуки передають до органів місцевого самоврядування. Якщо щодо певного укриття будуть негативні відгуки чи воно зачинене, місцева влада відреагує і розв’яже проблему, – написав у Telegram віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Мапа укриттів у Дії

У Дії також можна буде дізнатися про рейтинг укриття, переглянути його адресу, отримати інформацію, скільки воно здатне вміщати людей. До того ж можна перевірити, чи доступне воно, довідатися про його вигляд та переглянути фото.

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Мапу укриттів свого регіону можна завантажити на телефон. Це дасть змогу користуватись послугою офлайн у разі відсутності інтернету.

– Укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в Дії з міркувань безпеки. Адреси дізнавайтеся в місцевої влади, – зауважив Федоров.

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