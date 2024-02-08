Карта бойових дій на 08 лютого 2024 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 51 ракетний та 80 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 8 лютого 2024:

Ситуація в Україні на 8 лютого 2024:

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито три атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Торське Донецької області.

Зараз дивляться

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито вісім атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак у районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Невельського та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 22 атаки.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили дві атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ.

Втрати РФ у війні на 8 лютого 2024:

особового складу ‒ близько 392 380 (+910) осіб,

танків ‒ 6383 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 11899 (+20) од,

артилерійських систем – 9411 (+24) од,

РСЗВ – 980 од,

засобів ППО ‒ 666 (+1) од,

літаків – 332 од,

гелікоптерів – 325 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7191 (+14) од,

крилатих ракет ‒ 1880 (+31) од,

кораблів /катерів ‒ 24 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 513 (+27) од,

спеціальної техніки ‒ 1505 (+8) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 715-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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