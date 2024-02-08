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Києву слід зменшити очікування від саміту НАТО – посол Британії в Альянсі

Києву слід зменшити очікування від саміту НАТО – посол Британії в Альянсі
Фото: Depositphotos

Україні не варто очікувати значного прогресу щодо її заявки на членство в НАТО на майбутньому саміті Альянсу у Вашингтоні 9-11 липня.

Про це заявив посол Великої Британії в НАТО Девід Кворрі, пише Politico.

За його словами, хоча питання членства України в НАТО, ймовірно, буде обговорюватися, Києву слід стримати свої очікування.

Зараз дивляться

– Я не очікую великого стрибка вперед у цьому питанні, головним чином через ймовірну ситуацію на місцях, – зазначив посол.

Водночас Велика Британія “абсолютно переконана, що законне місце України – в НАТО”.

– Це питання коли, а не якщо, і наша робота тут полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну у міру того, як вона наближається до Альянсу, – додав Кворрі.

Він також висловив сподівання, що пакет допомоги США Україні буде затверджений якомога швидше.

– Ми дуже сподіваємося на швидкий прогрес щодо цього пакету. Це буде дуже важливо як з точки зору змісту, так і з точки зору політичного сигналу, який він надішле про незмінну прихильність Заходу до України, щоб довести цю справу до кінця, – наголосив британський посол в НАТО.

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що двері НАТО відчинені, і Україна стане членом військового блоку.

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Джерело: Politico
Війна в Україні, Велика Британія, НАТО
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