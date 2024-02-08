Польські фермери хочуть заблокувати ще один КПП на кордоні з Україною

У понеділок, 12 лютого, польські фермери частково заблокують пункт пропуску Зосин – Устилуг.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Зазначено, що для легкових транспортних засобів і автобусів пропуск має лишитися вільним.

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– Вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожну сторону, – йдеться у повідомленні.

9 лютого польські фермери хочуть заблокувати КПП Дорогуськ – Ягодин. У польській митниці попередили, що страйк триватиме до 9 березня.

Водночас учасники акції обіцяють пропускати всі автобуси та по одній вантажівці в обох напрямках протягом години, а також не обмежувати пропуск гуманітарної допомоги та цистерн із пальним у бік України.

Джерело : Державна митна служба

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