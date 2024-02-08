Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна закупить у Швеції
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
У Нацполіції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів
Конфлікт у Дніпрі: поліцейські відмовляються йти до штурмової бригади, в Нацполіції відреагували
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Польські фермери хочуть заблокувати ще один КПП на кордоні з Україною

фури, блокада кордону, вантажівки
Фото: УНІАН

У понеділок, 12 лютого, польські фермери частково заблокують пункт пропуску Зосин – Устилуг.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Зазначено, що для легкових транспортних засобів і автобусів пропуск має лишитися вільним.

Зараз дивляться

– Вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожну сторону, – йдеться у повідомленні.

9 лютого польські фермери хочуть заблокувати КПП Дорогуськ – Ягодин. У польській митниці попередили, що страйк триватиме до 9 березня.

Водночас учасники акції обіцяють пропускати всі автобуси та по одній вантажівці в обох напрямках протягом години, а також не обмежувати пропуск гуманітарної допомоги та цистерн із пальним у бік України.

Читайте також
Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною на 5 років, але є винятки
Експорт товарів

Джерело: Державна митна служба
КПП, Польща, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Шольц пояснив, які наслідки матиме перемога РФ у війні
Польські фермери хочуть заблокувати ще один КПП на кордоні з Україною
Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною на 5 років, але є винятки
Експорт товарів
Масований обстріл України та законопроєкт про мобілізацію у першому читанні: новини 7 лютого
Польські фермери хочуть заблокувати ще один КПП на кордоні з Україною
Блокада кордону України польськими фермерами може відновитися на одному з КПП
Польські фермери хочуть заблокувати ще один КПП на кордоні з Україною
Під час атак по Україні більшість ракет летять у бік Польщі – глава Міноборони
Польські фермери хочуть заблокувати ще один КПП на кордоні з Україною
Відео
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію

Рада Федерації РФ одноголосно схвалила закон, який передбачає можливість конфіскації майна за "фейки" про російську армію.

Юлія Сеник
Торгували білими квитками! На Одещині затримали військкома і… | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Польські фермери хочуть заблокувати ще один КПП на кордоні з Україною
Ракета забрала життя чоловіка… потужна атака на Миколаїв | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Польські фермери хочуть заблокувати ще один КПП на кордоні з Україною
Окупанти зосереджують потужні сили біля Новомихайлівки | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Польські фермери хочуть заблокувати ще один КПП на кордоні з Україною
В РФ почнуть конфіскувати майно за “фейки” про армію | Новини Факти ICTV за 07.02.202
Польські фермери хочуть заблокувати ще один КПП на кордоні з Україною
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь