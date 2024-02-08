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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Потепління до +14 градусів: коли в Україну прийде тепло

Сонячна погода взимку

В Україні найближчими днями очікується потепління до +14 градусів, а потім знову повернуться морози.

Про це у Telegram повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

– Найближчі теплі дні: 11, 12 та 13 лютого, +8+14 градусів. Найближче відчутне похолодання потім – з 15 лютого, вночі до -1-5 градусів, вдень близько нуля, – розповіла вона.

Погода в Україні 9 лютого

У п’ятницю в Україні очікується мокрий сніг, часом з дощем. Середня температура буде від -3 до +3 градусів.

Зараз дивляться

– Але все ж переважно мокрий сніг, бо температура повітря буде низькою після нещодавніх ледь не квітневих значень. Хоча не повсюди, фаза опадів залежатиме від температурних коливань, – зауважила синоптикиня.

Найближчої ночі прогнозується від 1 до 5 градусів морозу, на півночі та північному сході місцями -6-11 градусів, на півдні 0-5 градусів тепла.

У центральних областях 9 лютого очікується +3+6 градусів, у південній частині, на Закарпатті та в Чернівецькій області +9+15 градусів.

Опади будуть скрізь, окрім південних областей та Криму.

У Києві 9 лютого буде холодно. Вночі 0-3 градуси морозу, вдень близько нуля. Очікується сніг, місцями з дощем. На дорогах спостерігатиметься ожеледиця.

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Сніг, мороз, зима

Фото: Наталка Діденко

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