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Росіянам заборонили використовувати бронетехніку на лівобережжі Херсонщини – Гуменюк

Наталія Гуменюк

Ситуація на лівобережжі Херсонщини залишається складною. Окупанти продовжують м’ясні штурми та економлять бронетехніку.

Про це заявила на брифінгу керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Вона зазначила, що присутність у Кринках українського прапора – це один із сигналів, зокрема й місцевим мешканцям, про те, що ЗСУ продовжують боротьбу та утримують свої позиції.

Зараз дивляться

За словами Гуменюк, підрозділи Сил оборони продовжують на лівобережжі бойову роботу – закріплення на позиціях. Водночас росіяни не припиняють штурмів. Зокрема, вчора було чотири такі спроби.

– Характерним залишається те, що продовжує діяти командирське ембарго на використання бронетехніки. Фактично продовжуються м’ясні штурми. Наразі бачимо, що ворог вірить у Сили оборони України – економить бронетехніку. Щоб, коли прийде наша, їм було чим битися, – наголосила вона.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники 7 лютого знищили ворожий гелікоптер Ка-52.

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ФотоUkraine Media Center Odesa

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