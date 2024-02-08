Чи може у Дії з’явитися електронний військовий квиток – Федоров відповів

Міністерства оборони та цифрової трансформації спільно працюють над впровадженням електронного військового квитка, але щодо цієї є ідеї окремі питання.

Про це в інтерв’ю Forbes розповів віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, ця ідея ще перебуває під питанням і проєкт опрацьовується окремо.

Зараз дивляться

– Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток у Дії. Однак, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо… Це питання поки що опрацьовується, – сказав він.

Водночас Михайло Федоров додав, що “буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину в цьому напрямку”.

– Зараз разом із МОУ працюємо над запровадженням військового квитка. Він буде не в Дії. У Дії також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створена окрема інформаційна система на базі Міноборони. Повісток у Дії не буде теж, – сказав він.

Нагадаємо, про створення електронного кабінету призовника йшлося в новому урядовому законопроєкті про мобілізацію №10449, який був представлений наприкінці січня.

Зазначимо, що раніше віцепрем’єр Федоров наголошував, що виступає проти ідеї того, щоби застосунок Дія використовували для вручення користувачам електронних повісток.

Водночас у новому законопроєкті про мобілізацію передбачено, що вручення повісток буде відбуватись, зокрема, через електронні ресурси, як-от електронний кабінет призовника.

Джерело : Forbes

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