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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Вибухи в Одесі 8 лютого: що відомо

Вибухи в Україні, обстріл військ РФ

У ніч на 8 лютого на Одещині пролунали вибухи, Росія запустила по регіону серію дронів.

По всьому регіону оголошено повітряну тривогу, у місцевих пабликах повідомляють про роботу ППО.

— Мешканці Одеси та Одеського району, будь ласка, не залишайте безпечних місць до відбою. Це важливо, – написав голова Одеської області Олег Кіпер на своєму Telegram-каналі.

Повітряні Сили ЗСУ вказали, що з боку акваторії Чорного моря до Одеси рухаються ударні безпілотники.

Зараз дивляться

Також жителі міста повідомляють про пожежу.

Взрывы в Одессе 8 февраля 2024: что известно

Нагадаємо, у середу, 7 лютого, Російська Федерація масово обстріляла територію України, атакувавши понад 100 населених пунктів нашої країни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 714-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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