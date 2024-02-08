Вибухи в Одесі 8 лютого: що відомо
У ніч на 8 лютого на Одещині пролунали вибухи, Росія запустила по регіону серію дронів.
По всьому регіону оголошено повітряну тривогу, у місцевих пабликах повідомляють про роботу ППО.
— Мешканці Одеси та Одеського району, будь ласка, не залишайте безпечних місць до відбою. Це важливо, – написав голова Одеської області Олег Кіпер на своєму Telegram-каналі.
Повітряні Сили ЗСУ вказали, що з боку акваторії Чорного моря до Одеси рухаються ударні безпілотники.
Також жителі міста повідомляють про пожежу.
Нагадаємо, у середу, 7 лютого, Російська Федерація масово обстріляла територію України, атакувавши понад 100 населених пунктів нашої країни.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 714-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.