Відставка Залужного, Сирський – головком, обмін полоненими та допомога США: головні новини 8 лютого

В Україні відбулась заміна керівництва Збройних сил України. Так, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний пішов у відставку. На його місце було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Сьогодні відбулося проміжне голосування у Сенаті США за допомогу Україні, у рамках якого наша держава може отримати $60 млрд. Однак це не підсумкове рішення і надалі це питання ще розглядатиметься.

Відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого в Україну повернули 100 наших захисників – нацгвардійців, оборонців Маріуполя та бійців ЗСУ.

Зараз дивляться

Що відбулося в Україні та світі за добу 8 лютого 2024 року – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Заміна Залужного на посаді головнокомандувача ЗСУ

Замість Валерія Залужного головнокомандувачем ЗСУ призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

– Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України, – сказав президент України Володимир Зеленський.

Голова держави запропонував Залужному надалі залишатися у команді.

– Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують ЗСУ. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві ЗСУ. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді, – зазначив Зеленський, коментуючи звільнення Залужного.

Зі свого боку міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що генералу Залужному випало одне з найскладніших завдань, а саме керувати ЗСУ під час великої війни з Росією.

Допомога Україні від США

У Сенаті США ухвалили процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про надання додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню без виділення коштів на охорону південного кордону. Йдеться про $95 млрд.

Це не підсумкове голосування, але воно може прискорити розгляд документа, в якому для України закладено близько $60 млрд.

Далі законопроєкт відправлять на розгляд Палати представників Сполучених Штатів Америки.

Після процедурного голосування законопроєкт ще має бути схвалений по суті голосами щонайменше 60 членів Сенату США після дебатів.

Повернення захисників Маріуполя додому

В Україну вдалося повернути ще 100 українців, а саме бійців Нацгвардії, ЗСУ та прикордонників. Більшість з них – захисники Маріуполя.

– Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо! Наша команда, яка займається обмінами, – дякую за потрібний країні результат! – наголосив Володимир Зеленський.

Вибухи у Кривому Розі та атака Нікопольщини

Ввечері у Кривому Розі пролунали вибухи, які були наслідком роботи української ППО. Над Криворізьким районом оборонці неба збили ракету.

Яку саме — наразі не відомо, однак перед тим, як у місті стало гучно, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що у напрямку Кривого Рогу рухається керована авіаційна ракета, імовірно Х-59.

Крім того, РФ здійснила 7 атак на Нікопольщину протягом дня. Обстріли велись з артилерії та дронами-камікадзе.

– Від російського терору потерпали райцентр, Червоногригорівська та Покровська сільська громади, – зауважив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки були пошкоджені 17 приватних будинків, понівечені 11 господарських споруд, ще 2 – знищені, а також побиті авто. Зачепило кілька газогонів та ліній електропередач.

Вибори в Азербайджані

На дострокових президентських виборах в Азербайджані перемагає чинний глава держави Ільхам Алієв.

Алієв отримав понад 92% голосів виборців за даними підрахунку понад 93% бюлетенів. За словами голови ЦВК країни Панахова, підрахунок решти бюлетенів “не вплине на результати”.

Ільхам Алієв перебуває при владі з 2003 року, змінивши свого батька Гейдара Алієва.

Ситуація на україно-польському кордоні

Польські фермери хочуть заблокувати ще один КПП на кордоні з Україною. Так, з 12 лютого вони частково перекриють рух на пункті пропуску Зосин – Устилуг.

Зазначено, що для легкових транспортних засобів і автобусів пропуск має лишитися вільним.

– Вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожну сторону, – йдеться у повідомленні Державної митної служби України.

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