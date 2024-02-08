Єврокомісія вимагає від країн ЄС негайно припинити поставки підсанкційних товарів до РФ

Євросоюз зажадав від урядів країн-членів терміново припинити незаконні поставки товарів до Росії на тлі вимоги до Брюсселя взяти під контроль закриття лазівок у санкціях.

Як пише Politico, у листі, надісланому в середу до столиць країн ЄС, Європейська комісія попередила країни про необхідність “негайних, узгоджених і рішучих дій з боку всіх нас”.

Оскільки терпіння вичерпується, єврокомісари фінансової служби ЄС Майрід Макгінесс і глава торгового відомства Валдіс Домбровскіс, які підписали лист, заявили, що незабаром поділяться “детальною інформацією” про те, де компанії ухиляються від санкцій. Вони заявили, що до середини квітня проведуть повторні зустрічі зі столицями, щоб оцінити вжиті заходи.

Зараз дивляться

Хоча самі санкції узгоджуються на рівні ЄС, за їх застосування відповідають уряди, за якими стежить Комісія. Країни схвалили свіжу партію обмежень проти Росії в грудні і працюють над наступними, оскільки повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже майже третій рік. Однак дипломати намагаються стримувати очікування щодо того, наскільки суттєвими будуть зміни в наступному пакеті.

Товари з ЄС, що потрапили під санкції, потрапляють у Росію, проходячи спочатку через країни, які не входять до ЄС, а потім реекспортуються в Росію – і через дочірні підприємства європейських компаній, які працюють за межами блоку для виробництва цих товарів, ідеться в листі.

Як правило, це предмети і технології, які не є зброєю, але можуть бути використані у військових цілях і потрапити на поле бою.

Централізація контролю

Комісія вивчає можливість створення органу ЄС із забезпечення дотримання санкцій, фактично відбираючи цю роботу в урядів.

За словами чиновника, близького до переговорів, який розмовляв із Politico на умовах анонімності, ця ідея набирає популярності і може увійти до порядку денного голови Комісії Урсули фон дер Ляєн, якщо її призначать на другий термін, що розпочнеться наприкінці цього року.

У листі йдеться про те, що експорт заборонених товарів до країн, які не входять до ЄС, зріс із €3 млрд до початку вторгнення в Україну до €5,6 млрд до середини 2023 року. Це “вкрай тривожне” зростання компенсує втрату легальної торгівлі цими товарами з Росією до війни, йдеться в листі.

Лист наказує урядам “притягнути до відповідальності операторів ЄС, які активно підривають санкції ЄС, хоч би де вони діяли”, і утримувати компанії від використання санкційних лазівок, публікуючи “найпоказовіші” випадки та покарання за них.

Макгіннесс також радить країнам-членам звернутися до компаній, які беруть участь у виробництві санкційних товарів, щоб спонукати їх до ретельнішої перевірки ланцюжків поставок на предмет дотримання санкційних правил ЄС.

Національна влада має ділитися детальнішою інформацією про компанії та осіб, які не входять до ЄС, які можуть бути залучені до використання санкційних лазівок, а також “проявляти особливу пильність” щодо санкційних винятків, які можуть погіршити проблему, йдеться в листі.

Величезні проблеми

Ідея створення європейського органу із забезпечення дотримання санкцій виявилася популярною в минулому: близько 10 країн, включно з Німеччиною, Францією, Італією та Іспанією, підтримали пропозицію про створення такого органу, висунуту минулого року під керівництвом Нідерландів.

Минулого року Франція виступила за розширення повноважень Європейської прокуратури, щоб вона могла закривати лазівки в санкціях.

Високопоставлений дипломат ЄС, який також отримав анонімність, щоб говорити вільно, сказав, що із запровадженням санкцій виникли “величезні проблеми”, включно з “нерівномірним” прийняттям санкцій у різних країнах.

Інший дипломат ЄС сказав Politico, що вони виступають за будь-який інструмент, який допомагає країнам ЄС забезпечувати дотримання санкцій.

Третій застеріг від створення органу на рівні ЄС, заявивши, що Комісія наступатиме на територію національних урядів, підміняючи собою обов’язки їхніх органів. За його словами, будь-який орган ЄС із санкцій має лише контролювати роботу на національному рівні і давати рекомендації.

– Ми не думаємо, що держави-члени відмовляться від цієї компетенції, – додали вони, стверджуючи, що такий крок може мати “наслідки для інших областей”.

Зазначається, що комісар Макгіннесс обговорить лист із національними міністрами на зустрічі щодо санкцій 13 лютого.

Джерело : Politico

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