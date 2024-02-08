Залужного звільнено з посади головкома ЗСУ, призначено Сирського – укази президента

Валерія Залужного звільнено з посади головнокомандувача Збройних сил України. Натомість на посаду головкома ЗСУ призначено Олександра Сирського.

Відповідні укази про звільнення Залужного №59/2024 та призначення Сирського №60/2024 оприлюднено на сайті Офісу президента.

Звільнення Залужного – указ

– Звільнити Залужного Валерія Федоровича з посади головнокомандувача Збройних сил України, – зазначено в указі президента.

Зараз дивляться

Призначення Сирського

– Призначити Сирського Олександра Станіславовича головнокомандувачем Збройних сил України, – йдеться в указі президента.

Валерій Залужний – факти біографії

Валерій Залужний – це український військовий, генерал, член Ради національної безпеки і оборони з 2021 року, головнокомандувач Збройних сил України з 2021 року.

Залужний народився 8 липня 1973 року в Новоград-Волинському (нині Звягель Житомирської області) у родині військовослужбовців.

У 1989 році Залужний закінчив міську школу № 9, вступив до Новоград-Волинського машинобудівного технікуму, який закінчив у 1993 році з відзнакою.

Пізніше Залужний вступив на загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ. У 1997 році з відзнакою закінчив навчання.

Він пройшов усі посади на військовій службі, зокрема був командиром взводу, навчального взводу, бойового взводу, навчальної роти, роти курсантів, командиром батальйону.

У липні 2021 року Валерій Залужний був призначений головнокомандувачем Збройних сил України указом президента Володимира Зеленського. Наступного дня Залужний був введений до складу Ради національної безпеки і оборони України.

У травні 2022 року Валерій Залужний увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.