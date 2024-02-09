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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Факти ICTV долучились до збору на 10 мобільно-вогневих груп ППО

Факти ICTV долучились до збору на 10 мобільно-вогневих груп ППО

До підтримки збору БФ Гуркіт та ГО Greencubator на забезпечення 10 мобільно-вогневих груп ППО приєднується команда Фактів ICTV та закликає небайдужих підтримати будь-яким внеском захисників.

Ціллю збору є 500 тис. грн.

Для того, щоб поповнити банку, перейдіть за посиланням. Також свій внесок у підтримку обороноздатності нашої країни можна зробити, надіславши кошти на картку банку – 5375 4112 1168 1684.

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Збір на 10 мобільно-вогневих груп ППО: куди відправляти кошти

Кожен донат буде долучений до основної суми збору, яка становить 10 млн грн. Це дасть змогу закрити потребу наших бійців у повній комплектації груп повітряного командування Центр.

До речі, глядачі ICTV зібрали на 675 FPV-дронів, які трощать окупантів на Запоріжжі.

Війна в Україні, Військова техніка, збір, збір на зсу, Повітряні сили України
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