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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Глава ГУР Буданов отримав звання Героя України

Кирило Буданов

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Кирилу Буданову – очільнику Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомляється на сайті президента.

– За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Золота зірка Буданову Кирилу Олексійовичу — генерал-лейтенанту, – йдеться у тексті указу.

Буданов очолив Головне управлінням розвідки Міноборони України 5 серпня 2020 року.

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Участь Буданова в операціях

Під час спецоперацій на Донбасі Буданов дістав три поранення. Під час однієї з них уламок міни влучив йому під серце.

Крім того, очільник ГУР особисто переконав 19 російських військовослужбовців здатися в полон.

Буданов неодноразово брав участь у бойових завданнях, зокрема на Харківщині, де долучався до операцій підрозділів Сил оборони України.

З 2014 року керівник ГУР пережив понад 10 замахів на своє життя, включно з авіаційно-ракетним ударом. 2019 року під автомобіль Буданова було закладено вибухівку, але, на щастя, вона здетонувала в момент встановлення.

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Кирило Буданов

Фото: ГУР

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Герой України, Кирило Буданов
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