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Олександр Павлюк може стати новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ: що про нього відомо
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Олександр Павлюк може стати новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ: що про нього відомо

Олександр Павлюк
Фото: УНІАН

Заступник міністра оборони Олександр Павлюк може стати новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ замість Олександра Сирського. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на джерела у Міноборони.

Факти ICTV розповідають, хто такий Олександр Павлюк та на яких керівних посадах він був.

Що відомо про Олександра Павлюка

Він народився на Житомирщині, у Новоград-Волинському 20 серпня 1970 року.

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У 1991 році закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище, а у 2004 році – Національну академію оборони України.

Був командиром танкового взводу у місті Хілірслебені Західної групи військ у ФРН із 1991 до 1993 року. Потім став командиром танкової роти у Новоград-Волинському, а згодом і заступником танкового батальйону.

Із листопада 1999 року до серпня 2003 року був командиром танкового батальйону у Новоград-Волинському.

У 2006–2007 командував українськими миротворчими силами у Косово.

— Забезпечували мир на території Косово після нестабільної ситуації, коли між сербами і албанцями відбувся збройний конфлікт. Ми впоралися чудово. На рівні всіх інших країн український контингент виглядав досить потужно, зокрема в питаннях підготовки особового складу, — запевняє офіцер.

У 2017-2020 роках Павлюк був командувачем військ оперативного угруповання Захід, після чого став командувачем підготовки командування Сухопутних військ Збройних сил.

Олександр Павлюк

Фото: Facebook/Олександр Павлюк

У 2015 році йому присвоїли звання генерал-майора, а у 2018 році – генерал-лейтенанта. З літа 2020 до липня 2021 року – командувач підготовки командування Сухопутних військ ЗСУ.

У липні 2021 року Павлюк став командувачем Операції Об’єднаних сил. 15 березня 2022 року його призначили головою Київської ОВА. На цій посаді він працював до 21 травня.

З 21 лютого 2023 року отримав призначення начальника штабу — заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, і водночас був командувачем Угруповання сил і засобів оборони Києва. 21 лютого 2023 року Павлюка призначили першим заступником міністра оборони.

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Того ж дня стало відомо про відставку Валерія Залужного.

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Міноборони України, Олександр Павлюк, ООС
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