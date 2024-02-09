Олександр Павлюк може стати новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ: що про нього відомо
Заступник міністра оборони Олександр Павлюк може стати новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ замість Олександра Сирського. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на джерела у Міноборони.
Факти ICTV розповідають, хто такий Олександр Павлюк та на яких керівних посадах він був.
Що відомо про Олександра Павлюка
Він народився на Житомирщині, у Новоград-Волинському 20 серпня 1970 року.
У 1991 році закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище, а у 2004 році – Національну академію оборони України.
Був командиром танкового взводу у місті Хілірслебені Західної групи військ у ФРН із 1991 до 1993 року. Потім став командиром танкової роти у Новоград-Волинському, а згодом і заступником танкового батальйону.
Із листопада 1999 року до серпня 2003 року був командиром танкового батальйону у Новоград-Волинському.
У 2006–2007 командував українськими миротворчими силами у Косово.
— Забезпечували мир на території Косово після нестабільної ситуації, коли між сербами і албанцями відбувся збройний конфлікт. Ми впоралися чудово. На рівні всіх інших країн український контингент виглядав досить потужно, зокрема в питаннях підготовки особового складу, — запевняє офіцер.
У 2017-2020 роках Павлюк був командувачем військ оперативного угруповання Захід, після чого став командувачем підготовки командування Сухопутних військ Збройних сил.
У 2015 році йому присвоїли звання генерал-майора, а у 2018 році – генерал-лейтенанта. З літа 2020 до липня 2021 року – командувач підготовки командування Сухопутних військ ЗСУ.
У липні 2021 року Павлюк став командувачем Операції Об’єднаних сил. 15 березня 2022 року його призначили головою Київської ОВА. На цій посаді він працював до 21 травня.
З 21 лютого 2023 року отримав призначення начальника штабу — заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, і водночас був командувачем Угруповання сил і засобів оборони Києва. 21 лютого 2023 року Павлюка призначили першим заступником міністра оборони.
Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Того ж дня стало відомо про відставку Валерія Залужного.