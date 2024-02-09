Консультувався з Шарієм. Клірик УПЦ МП отримав підозру за організацію провокацій у Києво-Печерській лаврі

Правоохоронці повідомили про підозру клірику УПЦ Московського патріархату, який організовував провокації у Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у лаврі навесні 2023 року.

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– Під виглядом “акцій протесту” клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві, – йдеться у повідомленні.

Для цього він дистанційно координував свої дії з підозрюваним у держзраді прокремлівським блогером Анатолієм Шарієм.

Зокрема, ворожий пропагандист “інструктував” ієродиякона щодо запису та поширення відео штучних заворушень. Відзняті кадри одразу підхоплювали російські канали для поширення викривленої інформації про обстановку в Україні, зокрема для іноземної аудиторії.

Також у листуваннях з вірянами клірик виправдовував збройну агресію РФ проти України та вихваляв російське вище військово-політичне керівництво. Фігурант регулярно намагався дискредитувати ЗСУ, зокрема оборонців Маріуполя.

Судова експертиза підтвердила факти його діяльності на користь країни-агресора.

Під час обшуків за місцем перебування клірика виявили:

комп’ютерну техніку;

більше десяти мобільних телефонів;

майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 КК (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Раніше підозрюваному в держзраді нардепу Нестору Шуфричу повідомили про нову підозру за фінансування Росгвардії у Криму.

Джерело : СБУ

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