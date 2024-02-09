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Консультувався з Шарієм. Клірик УПЦ МП отримав підозру за організацію провокацій у Києво-Печерській лаврі

Консультувався з Шарієм. Клірик УПЦ МП отримав підозру за організацію провокацій у Києво-Печерській лаврі
Фото: СБУ

Правоохоронці повідомили про підозру клірику  УПЦ Московського патріархату, який організовував провокації у Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у лаврі навесні 2023 року.

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– Під виглядом “акцій протесту” клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві, – йдеться у повідомленні.

Для цього він дистанційно координував свої дії з підозрюваним у держзраді прокремлівським блогером Анатолієм Шарієм.

Зокрема, ворожий пропагандист “інструктував” ієродиякона щодо запису та поширення відео штучних заворушень. Відзняті кадри одразу підхоплювали російські канали для поширення викривленої інформації про обстановку в Україні, зокрема для іноземної аудиторії.

Консультувався з Шарієм. Клірик УПЦ МП отримав підозру за організацію провокацій у Києво-Печерській лаврі
Консультувався з Шарієм. Клірик УПЦ МП отримав підозру за організацію провокацій у Києво-Печерській лаврі
Консультувався з Шарієм. Клірик УПЦ МП отримав підозру за організацію провокацій у Києво-Печерській лаврі
Консультувався з Шарієм. Клірик УПЦ МП отримав підозру за організацію провокацій у Києво-Печерській лаврі
Консультувався з Шарієм. Клірик УПЦ МП отримав підозру за організацію провокацій у Києво-Печерській лаврі
Консультувався з Шарієм. Клірик УПЦ МП отримав підозру за організацію провокацій у Києво-Печерській лаврі

Також у листуваннях з вірянами клірик виправдовував збройну агресію РФ проти України та вихваляв російське вище військово-політичне керівництво. Фігурант регулярно намагався дискредитувати ЗСУ, зокрема оборонців Маріуполя.

Судова експертиза підтвердила факти його діяльності на користь країни-агресора.

Під час обшуків за місцем перебування клірика виявили:

  • комп’ютерну техніку;
  • більше десяти мобільних телефонів;
  • майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 КК (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Раніше підозрюваному в держзраді нардепу Нестору Шуфричу повідомили про нову підозру за фінансування Росгвардії у Криму.

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Джерело: СБУ
Києво-Печерська лавра, СБУ, УПЦ МП
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