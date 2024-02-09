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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Не допустимо, щоб Україну зруйнував російський ведмідь – конгресмени США у Києві

Брінк і конгресмени США

До України у п’ятницю, 9 лютого, прибула група членів Конгресу США.

До складу делегації на чолі з республіканцем Майком Тернером увійшли члени Палати представників: республіканці Френч Гілл та Зак Нанн і демократи Джейсон Кроу та Абіґейл Спанберґер.

У Києві під час брифінгу Гілл заявив, що США залишаються прихильними підтримці українців, і це послання буде донесено знову до президента Володимира Зеленського.

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— Він побачить підтримку США з нашими союзниками й партнерами у всій Європі та у всьому світі, які виступають за свободу тут. Ми не допустимо, щоб цю суверенну націю зруйнував російський ведмідь, який безжалісно їсть фрукти, навіть коли він не голодний, – сказав Гілл.

За його словами, опитування в США свідчать, що американський народ не хоче, щоб Путін переміг в Україні. Він додав, що американці знають, що це погано не тільки для Європи, народу та суверенітету України, а й для світу.

Член Комітету з питань розвідки Палати представників Джейсон Кроу наголосив, що мета візиту делегації – послати дуже сильний і дуже простий сигнал: народ Америки підтримує Україну.

Він додав, що США допомогли Україні забезпечити стабільні ціни на продовольство, а також стабільні поставки продовольства по всьому світу.

Ебігейл Спанбергер зауважила, що успіхи України, яка відвоювала понад 50% земель, які Росія захопила після повномасштабного вторгнення два роки тому, вражає.

Конгресмени США про відставку Залужного

Члени Палати представників також прокоментували відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

Джейсон Кроу сказав, що у США розуміють, що після двох років запеклої боротьби Зеленський шукає оновлення та іншого підходу.

— Ми розуміємо, що після двох років запеклої боротьби президент Зеленський шукає оновлення та іншого підходу, і це, безумовно, цілком у його праві, і ми підтримуємо це право, – вказав член Палати представників США.

Він висловив вдячність Валерію Залужному від імені американського народу, зазначивши, що генерал протягом останніх двох років очолював зусилля із захисту України, підтримував своїх солдатів і робив це вражаюче.

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Фото: Бріджит Брінк

Конгрес США, США, Україна
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