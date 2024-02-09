Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Племінник загинув, похреснику відірвало частину ноги: Данілов про втрати у родині під час війни
На фронті загинув племінник секретаря РНБО Олексія Данілова, а його похресник отримав тяжке поранення на передовій.
Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Бабель.
За його словами, племінник загинув у Харківській області у січні 2024 року.
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Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що у січні цього року його похреснику відірвало частину ноги.
– Це ціна. Я не розумію, як про щось домовлятися з росіянами. У нас тисячі людей у країні, які втратили своїх близьких. Якщо ми не розв’яжемо це питання, то залишимо його своїм нащадкам, я цього не хочу, – говорить Данілов.
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Фото: Апарат РНБО
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