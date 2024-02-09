Племінник загинув, похреснику відірвало частину ноги: Данілов про втрати у родині під час війни

На фронті загинув племінник секретаря РНБО Олексія Данілова, а його похресник отримав тяжке поранення на передовій.

Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Бабель.

За його словами, племінник загинув у Харківській області у січні 2024 року.

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Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що у січні цього року його похреснику відірвало частину ноги.

– Це ціна. Я не розумію, як про щось домовлятися з росіянами. У нас тисячі людей у країні, які втратили своїх близьких. Якщо ми не розв’яжемо це питання, то залишимо його своїм нащадкам, я цього не хочу, – говорить Данілов.

Фото: Апарат РНБО

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