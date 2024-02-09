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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ракети закінчуються. Підтримки від США Україна потребувала ще вчора – Маркарова

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Україна стикається з критичною нестачею військової техніки, зокрема ракет, проте є надія, що американські законодавці ухвалять позитивне рішення про допомогу ЗСУ.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Bloomberg після рішення Сенату щодо подальшого розгляду законопроєкту про додаткову допомогу Києву.

– У нас все ще достатньо людей, які хочуть воювати – у нас немає вибору, адже ми захищаємо свої домівки – але у нас закінчується обладнання, особливо ракети і перехоплювачі. Ми потребували цієї підтримки ще вчора, – наголосила вона.

Маркарова зауважила, що це лише перший крок у правильному напрямку, проте “альтернативи продовженню цієї підтримки немає”.

Зараз дивляться

Сенат США і допомога для України

У четвер, 8 лютого, у Сенаті США відбулося процедурне голосування для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню без виділення коштів на охорону південного кордону.

Проте Сенат має ще раз проголосувати за документ, і для його схвалення потрібно щонайменше 60 голосів.

Далі законопроєкт має розглянути Палата представників.

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Джерело: Bloomberg
Війна в Україні, військова допомога, Оксана Маркарова, посольства, Ракета, Російська агресія, Сенат США, США-Україна
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