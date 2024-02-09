ТЦК дозволили працювати цілодобово – рішення Кабміну

Під час мобілізації ТЦК та СП зможуть працювати цілодобово.

Кабмін 9 лютого вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Цілодобові ТЦК

Це рішення означає під час проведення мобілізації та/або у період правового режиму воєнного стану надання права військкоматам цілодобово:

Зараз дивляться

розглядати справи про адмінправопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

організовувати з визначеною періодичністю медичні огляди та психологічні обстеження військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);

вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають переданню ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Законопроєкт про мобілізацію № 10449 – перше читання

7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні новий законопроєкт про мобілізацію.

У ньому пропонується низка обмежень. якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення повістки не виконав обов’язку або не з’явився до ТЦК (чи закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин за межами країни).

Що таке ТЦК і СП в Україні, які в них права та обов’язки – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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