У напрямку пункту пропуску Шегині заблоковано рух для всіх видів транспорту – ДПСУ

9 лютого польські фермери заблокували рух транспорту в напрямку українського пункту пропуску Шегині (на польському боці – це пункт пропуску Медика).

Про це ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Блокування пункту пропуску Шегині

Блокування руху до пункту пропуску Шегині почалось уранці 9 лютого.

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Наразі в Польщі під’їзний шлях до кордону з Україною (за кілька сот метрів до пункту пропуску Шегині) блокують близько 100 осіб та орієнтовно 50 транспортних засобів.

Ні на виїзд із Польщі, ні на в’їзд до Польщі наразі немає руху не лише вантажівок, а й легковиків та автобусів.

– Звісно, ми сподіваємося, що найближчим часом ситуація зміниться, й польська сторона віднайде можливість руху хоча б для легкових автівок та автобусів, – зауважив Андрій Демченко.

Блокування пунктів пропуску Рава-Руська та Ягодин

На 11:00 9 лютого (за київським часом) анонсувалося також блокування руху транспорту в напрямку пунктів пропуску Рава-Руська та Ягодин.

Чи почалось обіцяне блокування, у Держприкордонслужбі поки не повідомляли.

Блокування пунктів пропуску Угринів та Устилуг

З 12 лютого, за даними польських прикордонників, може розпочатись блокування в напрямку пунктів пропуску Угринів та Устилуг.

Щодо інших напрямків офіційного підтвердження ДПСУ не отримувала.

Блокада українського кордону

Польські фермери розпочали блокаду українського кордону 6 листопада 2023 року з вимогою повернути систему пропусків для українських перевізників.

17 січня в Польщі домовились із протестувальниками про розблокування руху вантажівок до трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною до 1 березня.

Однак після того, як 31 січня Єврокомісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік, польські фермери знову анонсували блокування кордону з Україною.

Блокувати кордон з Україною вони мають намір протягом місяця, тобто до початку березня.

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