Відставка Залужного й призначення Сирського, обстріли України та законопроєкт про мобілізацію: головні новини тижня

Цей тиждень був насичений подіями. Так, в Україні відбулась заміна керівництва ЗСУ – у відставку пішов головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, на його місце було призначено Олександра Сирського.

Також відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися 100 українських захисників – 49 воїнів Нацгвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 бійців тероборони.

Були ухвалені важливі рішення щодо допомоги Україні на міжнародній арені. Так, у Сенаті США ухвалили процедурне рішення щодо виділення нашій державі фінансів. Також надійшла допомога від Болгарії, Естонії, Литви тощо.

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Відставка Залужного та призначення Сирського

8 лютого президент Володимир Зеленський вніс зміни до керівництва Збройних сил України. Так, головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного відправлено у відставку, а на його місце призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Водночас глава держави зауважив, що цінує досвід та професіоналізм Залужного, тому запросив його і надалі працювати в одній команді.

Новий головком ЗСУ Олександр Сирський відомий з часів АТО/ОСС, а з початку повномасштабного вторгнення ефективно керував обороною Києва, Харкова та Бахмута.

У Держдепі США відреагували на звільнення Залужного та призначення Сирського, зазначивши, що це суверенне рішення офіційного Києва, а президент Володимир Зеленський абсолютно правоможний самостійно визначати, хто очолюватиме війська в Україні.

Обмін полоненими

Увечері 8 лютого в Україну вдалося повернути ще 100 українців. Серед врятованих військовослужбовців цього разу — 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 бійців тероборони.

– Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо! Наша команда, яка займається обмінами, – дякую за потрібний країні результат! – наголосив Володимир Зеленський.

Щонайменше 28 звільнених мають поранення чи серйозні хвороби.

Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20.

Масований обстріл України

Вранці 7 лютого РФ здійснила черговий масований ракетний удар по мирних містах України. Зокрема, вибухи пролунали у Києві, Дрогобичі, Миколаєві, Харкові та інших населених пунктах.

Так, внаслідок обстрілу в Києві загинуло чотири людини, ще 40 громадян дістали поранення.

ППО над Києвом збила близько 20 ракет. Під час атаки РФ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території РФ.

У Львівській області через удар Росії було пошкоджено промисловий об’єкт у Дрогобичі. За інформацією ОВА, люди не постраждали.

РФ обстріляла Миколаїв ракетами та дронами Shahed, внаслідок чого є загиблий. Чоловік помер від травм після того, як його повезли до лікарні.

Російські війська обстріляли ракетами С-300 Харків, зафіксовано влучання у Слобідському районі. Поранено 52-річну жінку, є пошкодження нежитлової інфраструктури.

Законопроєкт про мобілізацію

7 лютого у першому читанні Верховна Рада ухвалила новий скандальний законопроєкт про мобілізацію в Україні без пропозицій Комітету.

Внесення правок очікується до 21 лютого, після чого пройде друге читання.

Є вірогідність, що в останній тиждень лютого законопроєкт про мобілізацію підтримають у цілому, а його підписання відбудеться на початку березня. Тоді документ набере чинності через місяць, тобто у квітні.

– Верховна Рада зробила перший крок до вдосконалення мобілізації, проходження військової служби та військового обліку. На ці зміни чекають сотні тисяч захисників і захисниць, які вже служать у Силах оборони. Ці зміни потрібні, щоб держава могла ефективно залучати військовозобов’язаних, які вже найближчим часом стануть до лав війська. Ці зміни роблять державу стійкішою, а війська сильнішими у протистоянні ворогу, – написав міністр оборони України Рустем Умєров.

Пакет фінансів Україні від США

8 лютого у Сенаті США ухвалили процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про надання додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню без виділення коштів на охорону південного кордону. Йдеться про $95 млрд.

Це не підсумкове голосування, але воно може прискорити розгляд документа, в якому для України закладено близько $60 млрд.

Далі законопроєкт відправлять на розгляд Палати представників Сполучених Штатів Америки.

Після процедурного голосування законопроєкт ще має бути схвалений по суті голосами щонайменше 60 членів Сенату США після дебатів.

Допомога від Нідерландів, Болгарії та інших партнерів

2 лютого Україна отримала від Литви чергову партію військової допомоги. У рамках чергового пакету було надіслано тисячі боєприпасів для протитанкових гранатометів та системи дистанційного підриву.

В цей же день президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони, які збивають все.

– Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи (ППО, – Ред.), які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем іще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня, – наголосив він.

3 лютого до України були доставлені протитанкові ракети Javelin, кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, наземна, водна техніка та водолазне спорядження. Черговий пакет допомоги відправила Естонія.

– Я радий, що черговий пакет допомоги надійшов в Україну і ним користуються українські захисники, – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Передання 100 бронетранспортерів розпочала Болгарія.

5 лютого стало відомо, що Нідерланди додатково нададуть Україні ще шість західних літаків F-16. Загалом вони зобов’язалися передати 24 подібних винищувачі.

Пожежі та “бавовна” у Росії

3 лютого на нафтопереробному заводі компанії Лукойл у Волгограді спалахнула масштабна пожежа. Повідомлялося, що це трапилося внаслідок атаки дронів.

Як стало відомо Фактам ICTV з власних джерел, це були безпілотники СБУ.

— СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні, – поінформувало джерело.

Також у ніч на 3 лютого дрони завдали ударів ще по трьох областях Росії – Бєлгородській, Волгоградській і Ростовській.

4 лютого Курську та Бєлгородську області Росії атакували безпілотники, що спричинило пошкодження інфраструктурних об’єктів зв’язку. Також було частково зруйновано гараж і паркан.

Надвечір 7 лютого прогримів потужний вибух біля російського Іжевська, де неподалік розташовано полігон і військовий завод, який виготовляє ракетні двигуни.

Уночі 9 лютого на території Ільського нафтопереробного заводу спалахнула пожежа та пролунав гучний звук у районі Афіпського нафтопереробного заводу. РосЗМІ уточнюють, що на територію Ільського НПЗ нібито впав безпілотник.

Ситуація на українсько-польському кордоні

9 лютого на кордоні з Польщею ускладнено рух через пункти пропуску Медика – Шегині, Хребенне – Рава-Руська та Дорогуськ – Ягодин.

Це відбувається через акцію протесту польських фермерів. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, близько 100 осіб та орієнтовно 50 транспортних засобів заблокували рух для всіх видів транспорту, а не лише вантажівок, як заявляли раніше.

На зазначених вище пунктах пропуску фермери мають намір пропускати щогодини по одній-дві вантажівки в обидві сторони.

Фінал Нацвідбору на Євробачення

4 лютого відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення. За результатами голосування журі та глядачів переміг дует Alyona Alyona & Jerry Heil. Саме вони з піснею Teresa & Maria представлятимуть Україну на Євробаченні-2024.

Пісня Teresa & Maria у глядацькому голосуванні набрала 11 балів.

Журі віддало дуету Alyona Alyona & Jerry Heil 10 балів. Так, фінальний результат Alyona Alyona & Jerry Heilу на Нацвідборі становив 21 бал.

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