Втрати РФ на 9 лютого: ЗСУ ліквідували 910 окупантів та понад сотню одиниць озброєння

Другу добу поспіль Збройні сили України ліквідують по 910 російських окупантів.

Такі дані оприлюднили вранці 9 лютого в Генеральному штабі ЗСУ.

Тож станом на 716-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 393 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 9 лютого 2024

особового складу ‒ близько 393 290 (+910),

танків ‒ 6 385 (+2),

бойових броньованих машин ‒ 11 921 (+22),

артилерійських систем – 9 435 (+24),

реактивних систем залпового вогню – 981 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 666,

літаків – 332,

гелікоптерів – 325,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 209 (+18),

крилатих ракет ‒ 1 881 (+1),

кораблів (катерів) ‒ 24,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 551 (+38),

спеціальної техніки ‒ 1 509 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 716-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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