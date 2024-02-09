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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати РФ на 9 лютого: ЗСУ ліквідували 910 окупантів та понад сотню одиниць озброєння

Втрати РФ на 22 грудня 2023
Фото: Генштаб ЗСУ

Другу добу поспіль Збройні сили України ліквідують по 910 російських окупантів.

Такі дані оприлюднили вранці 9 лютого в Генеральному штабі ЗСУ.

Тож станом на 716-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 393 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 9 лютого 2024

  • особового складу ‒ близько 393 290 (+910),
  • танків ‒ 6 385 (+2),
  • бойових броньованих машин ‒ 11 921 (+22),
  • артилерійських систем – 9 435 (+24),
  • реактивних систем залпового вогню – 981 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 666,
  • літаків – 332,
  • гелікоптерів – 325,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 209 (+18),
  • крилатих ракет ‒ 1 881 (+1),
  • кораблів (катерів) ‒ 24,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 551 (+38),
  • спеціальної техніки ‒ 1 509 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 716-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Втрати ворога
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