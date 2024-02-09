Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ на 9 лютого: ЗСУ ліквідували 910 окупантів та понад сотню одиниць озброєння
Другу добу поспіль Збройні сили України ліквідують по 910 російських окупантів.
Такі дані оприлюднили вранці 9 лютого в Генеральному штабі ЗСУ.
Тож станом на 716-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 393 тис.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 9 лютого 2024
- особового складу ‒ близько 393 290 (+910),
- танків ‒ 6 385 (+2),
- бойових броньованих машин ‒ 11 921 (+22),
- артилерійських систем – 9 435 (+24),
- реактивних систем залпового вогню – 981 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 666,
- літаків – 332,
- гелікоптерів – 325,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 209 (+18),
- крилатих ракет ‒ 1 881 (+1),
- кораблів (катерів) ‒ 24,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 551 (+38),
- спеціальної техніки ‒ 1 509 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 716-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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