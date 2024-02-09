Якщо армія РФ стоятиме на кордоні Європи, ми матимемо ще більші проблеми – Боррель

Європейські громадяни мають краще розуміти наслідки виграшу російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України.

Про це сказав високопоставлений представник Євросоюзу з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель в інтерв’ю EFE.

– Росія йде на все. Путін не має наміру здаватися. На кону його політичне виживання, – сказав він.

Зараз дивляться

За словами Борреля, диктатор “піде до кінця і не проти пожертвувати своєю армією і своїм народом, оскільки він зазнає величезних матеріальних і людських втрат і не досягнув жодних значних територіальних успіхів”.

Представник ЄС зазначив, що Кремль переоцінив спроможності своєї армії та помилився, коли вважав Україну слабкою, а Європу необ’єднаною.

– Як ви думаєте, якщо Росія встановить в Україні маріонетковий режим, подібний до того, який вони мають у Білорусі, і російські війська будуть на польському кордоні, ми уникнемо проблем чи матимемо ще більші проблеми? – звернувся Боррель до європейців, що виступають проти допомоги Києву.

На його думку, потрібно продовжувати наполягати на допомозі українському народу, який захищається від сусіда, що має “ностальгію за старою радянською або царською імперією”.

Зважаючи на наближення виборів у Європі (6-9 червня), Боррель наголосив, що попереду стоїть просвітницьке завдання – пояснити, чому ЄС допомагає Україні і якими будуть наслідки її поразки.

Якщо Україна програє, російська армія стоятиме на кордоні Європи.

– Це означає, що Путін може подумати, що якщо він переміг одного разу, то чому б йому не перемогти свого сусіда вдруге? Це означатиме, що Росія контролюватиме 35% всіх світових ринків пшениці, наприклад. Є перспективи, про які люди повинні знати, якщо ми хочемо знати, чому робимо те, що робимо, – додав він.

Раніше Жозеп Боррель заявив, що розраховує на надання Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.