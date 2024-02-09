Заміна Залужного на Сирського не вплине на допомогу з боку США – Пентагон

Олександр Сирський – досвідчений та успішний командир, тому США будуть ефективно співпрацювати з новим головнокомандувачем Збройних сил України, заявила помічниця глави Пентагону Селеста Валландер.

За її словами, Сполучені Штати поважають рішення президента Володимира Зеленського та працюватимуть з тим, кого демократично обрана влада призначить на посаду головкома.

– Ми будемо ефективно працювати з генералом Сирським, ми вже це робимо, – наголосила Волкер.

Звільнення Залужного та підтримка України з боку США

Прессекретар Пентагону Патрік Райдер запевнив, що зміни в керівництві ЗСУ жодним чином не вплинуть на подальшу підтримку України.

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– Я можу сказати вам, що єдина річ, яка не зміниться – це наша подальша підтримка України та її зусиль, спрямованих на захист від російської агресії, – заявив він під час брифінгу.

За його словами, міністр оборони США Ллойд Остін ще не спілкувався з новопризначеним головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським.

Водночас Райдер наголосив, що США вважають кадрові питання внутрішньою справою України.

Напередодні Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, а на його місце призначив Олександра Сирського.

Джерело : Reuters

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