Дивізія: скільки людей у складі та чи є такі формування у ЗСУ

Питання, що стосуються військової справи, все більше цікавлять українців на тлі повномасштабної війни з Росією, яка не залишила осторонь жодної людини в державі. Для багатьох важливо орієнтуватися в характеристиках зброї та в тому, які військові утворення існують в українській армії та скільки осіб до них входять. Про те, скільки людей у дивізії, Фактам ICTV розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

Що таке дивізія

Олександр Коваленко пояснив, що диві́зія – це тактичне з’єднання в різних видах збройних сил (родах військ), що керується штабом дивізії. До складу дивізії у сухопутних військах можуть входити клька полків або бригад, окремих батарей, дивізіонів і різних підрозділів бойового та тилового забезпечення.

У військово-повітряних силах дивізія складається з ескадр та авіакрил, а на флоті – з окремих кораблей, та військово-морських бригад та дивізіонів.

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Тактичне з’єнання кількох дивізій вже утворює корпус, що входить до складу армії.

Скільки людей у дивізії: чисельність

За словами військового експерта, кількість особового складу в дивізії залежить від функціоналу та багатьох інших параметрів.

Розрізняють кілька типів дивізій:

піхотні (стрілецькі, мотострілецькі, моторизовані);

механізовані;

танкові;

повітряно-десантні;

повітряно-штурмові;

артилерійські;

ракетні тощо.

– Загальна кількість особового складу може бути від шести до 25 тисяч військових, що залежить від виду і призначення дивізії, – пояснив Олександр Коваленко.

Дивізії в складі ЗСУ

Після розпаду СРСР у 1991 році на території України дислокувались:

три загальновійськові та дві танкові армії;

армійський корпус;

чотири повітряні армії;

окрема армія протиповітряної оборони;

43 ракетна армія стратегічних ядерних сил СРСР.

До складу цих військових формувань входили 22 дивізіі:

танкові – 2;

мотострілецькі – 13;

артилерійські – 3;

ракетні – 4.

Як пояснив військовий експерт, після оголошення Україною незалежності, відбулося поступове скорочення кількості збройних сил. В результаті зменшився особовий склад дивізій і в подальшому їх було перетворено на менші з’єднання.

– Станом на 2024 рік в складі Збройних сил України не існує таких тактичних з’єднань, як дивізія. Всі вони перейши у формат бригад, з яких утворюються корпуси, – розповів Олександр Коваленко.

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