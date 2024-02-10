Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач
Дивізія: скільки людей у складі та чи є такі формування у ЗСУ
Питання, що стосуються військової справи, все більше цікавлять українців на тлі повномасштабної війни з Росією, яка не залишила осторонь жодної людини в державі. Для багатьох важливо орієнтуватися в характеристиках зброї та в тому, які військові утворення існують в українській армії та скільки осіб до них входять. Про те, скільки людей у дивізії, Фактам ICTV розповів військовий експерт Олександр Коваленко.
Що таке дивізія
Олександр Коваленко пояснив, що диві́зія – це тактичне з’єднання в різних видах збройних сил (родах військ), що керується штабом дивізії. До складу дивізії у сухопутних військах можуть входити клька полків або бригад, окремих батарей, дивізіонів і різних підрозділів бойового та тилового забезпечення.
У військово-повітряних силах дивізія складається з ескадр та авіакрил, а на флоті – з окремих кораблей, та військово-морських бригад та дивізіонів.
Тактичне з’єнання кількох дивізій вже утворює корпус, що входить до складу армії.
Скільки людей у дивізії: чисельність
За словами військового експерта, кількість особового складу в дивізії залежить від функціоналу та багатьох інших параметрів.
Розрізняють кілька типів дивізій:
- піхотні (стрілецькі, мотострілецькі, моторизовані);
- механізовані;
- танкові;
- повітряно-десантні;
- повітряно-штурмові;
- артилерійські;
- ракетні тощо.
– Загальна кількість особового складу може бути від шести до 25 тисяч військових, що залежить від виду і призначення дивізії, – пояснив Олександр Коваленко.
Дивізії в складі ЗСУ
Після розпаду СРСР у 1991 році на території України дислокувались:
- три загальновійськові та дві танкові армії;
- армійський корпус;
- чотири повітряні армії;
- окрема армія протиповітряної оборони;
- 43 ракетна армія стратегічних ядерних сил СРСР.
До складу цих військових формувань входили 22 дивізіі:
- танкові – 2;
- мотострілецькі – 13;
- артилерійські – 3;
- ракетні – 4.
Як пояснив військовий експерт, після оголошення Україною незалежності, відбулося поступове скорочення кількості збройних сил. В результаті зменшився особовий склад дивізій і в подальшому їх було перетворено на менші з’єднання.
– Станом на 2024 рік в складі Збройних сил України не існує таких тактичних з’єднань, як дивізія. Всі вони перейши у формат бригад, з яких утворюються корпуси, – розповів Олександр Коваленко.