Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 10 лютого 2024 року – ситуація на фронті
Упродовж минулої доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень.
Такі дані станом на 10 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.
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Карти бойових дій в Україні на 10 лютого 2024
Втрати РФ на 10 лютого 2024
- особового складу ‒ близько 394 270 (+980),
- танків ‒ 6 394 (+9),
- бойових броньованих машин ‒ 11 942 (+21),
- артилерійських систем – 9 459 (+24),
- реактивних систем залпового вогню – 981,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 666,
- літаків – 332,
- гелікоптерів – 325,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 235 (+26),
- крилатих ракет ‒ 1 881,
- кораблів (катерів) ‒ 24,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 579 (+28),
- спеціальної техніки ‒ 1 512 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 717-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій та на карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: 41 ОМБр
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