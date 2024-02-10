Карта бойових дій на 10 лютого 2024 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 10 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 10 лютого 2024

Втрати РФ на 10 лютого 2024

особового складу ‒ близько 394 270 (+980),

танків ‒ 6 394 (+9),

бойових броньованих машин ‒ 11 942 (+21),

артилерійських систем – 9 459 (+24),

реактивних систем залпового вогню – 981,

засобів протиповітряної оборони ‒ 666,

літаків – 332,

гелікоптерів – 325,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 235 (+26),

крилатих ракет ‒ 1 881,

кораблів (катерів) ‒ 24,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 579 (+28),

спеціальної техніки ‒ 1 512 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 717-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 41 ОМБр

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