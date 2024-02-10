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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 10 лютого 2024 року – ситуація на фронті

Війна в Україні

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 10 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 10 лютого 2024

Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Карта бойових дій на 9 лютого 2024
Карта бойових дій на 9 лютого 2024

Втрати РФ на 10 лютого 2024

  • особового складу ‒ близько 394 270 (+980),
  • танків ‒ 6 394 (+9),
  • бойових броньованих машин ‒ 11 942 (+21),
  • артилерійських систем – 9 459 (+24),
  • реактивних систем залпового вогню – 981,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 666,
  • літаків – 332,
  • гелікоптерів – 325,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 235 (+26),
  • крилатих ракет ‒ 1 881,
  • кораблів (катерів)  ‒ 24,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 579 (+28),
  • спеціальної техніки ‒ 1 512 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 717-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 41 ОМБр

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія
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Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
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Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 10.02.2024
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