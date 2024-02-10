Ліквідація наслідків атаки Харкова, зміни у Силах оборони та відставка Новак: головні новини 10 лютого

10 лютого в Україні відбулись важливі кадрові рішення – було змінено склад Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Також президент Володимир Зеленський призначив заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Весь день продовжувалась ліквідація наслідків удару дронами по Харкову, під час якого загинуло семеро людей, ще 57 дістали поранення.

Є новини і на міжнародній арені. Так, після скандалу, пов’язаного з суперечливим рішенням про помилування, президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку.

Зараз дивляться

Обстріл Харкова

Весь сьогоднішній день рятувальники ліквідували наслідки атаки РФ по Харкову, яка сталася увечері 9 лютого. Росія обстріляла місто за допомогою безпілотників Shahed-136/131.

Наслідком російської агресії стала масована пожежа. Її спричинив удар дронів по нафтобазі – паливо з одного із резервуарів змішалося зі снігом й потекло вулицею житлового сектору. Через це 15 житлових будинків приватного сектору вигоріло вщент.

В одному з приватних житлових будинків через пожежу загинула вся родина з п’яти людей: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей – семи, чотирьох років і семимісячний хлопчики.

Всього ця атака забрала життя 7 людей. Тіла усіх сімох загиблих вже знайшли. Кількість постраждалих сягнула 57.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку російських безпілотників на Харків, наголосивши, що терор не може залишатися безкарним та без справедливої відповіді. Він додав, що терористи повинні програти цю війну, яку вони розпочали. Росія мусить відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя.

Удар по Херсонщині

Уранці 10 лютого РФ ударила по селу Велетенське Херсонського району, під час чого було пошкоджено житловий будинок, в якому проживала ціла родина. 52-річна жінка дістала травм несумісних із життям. Її літні батьки – поранені.

У 77-річного батька діагностували закриту черепно-мозкову травму, контузію. У 72-річної матері – уламкові поранення.

Зміна Ставки та РНБО

Президент України Володимир Зеленський відповідними указами змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Так, зі складу Ставки та РНБО виведено Валерія Залужного, який був на посаді головкома ЗСУ, натомість долучено до неї Олександра Сирського.

З персонального складу РНБО вилучено ексміністерку в справах ветеранів України Юлію Лапутіну.

Крім того, Зеленський погодив кандидатури заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Заступниками Головнокомандувача ЗСУ Сирського стали:

полковник Вадим Сухаревський відповідатиме за безпілотні системи й розвиток застосування БПЛА;

полковник Андрій Лебеденко відповідатиме за інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем.

Заступниками начальника Генштабу Баргилевича стали:

бригадний генерал Володимир Горбатюк – оперативна робота, робота штабів, планування, управління;

бригадний генерал Олексій Шевченко – логістика, максимальна якість логістики у нашій армії;

бригадний генерал Михайло Драпатий – підготовка та якісне тренування військових.

Також сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення з посади першого заступника міністра оборони України Олександра Павлюка. Він може стати новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ замість Олександра Сирського.

САУ Цезар від Франції

Після телефонної розмови Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном стало відомо, що Франція передасть Україні САУ Цезар.

– Дякую за започаткування Францією та США Коаліції артилерії, у межах якої Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем Цезар, а також снарядів до них, – сказав голова нашої держави.

Пакет допомоги Україні від США

Сенат США продовжив дебати щодо законопроєкту HR 815, що містить пакет допомоги Україні, Ізраїлю та передбачає фінансування інших пріоритетів нацбезпеки на суму $95,3 млрд.

За розгляд законопроєкту HR 815 по суті, в рамках якого Україна має отримати пакет допомоги на $60,06 млрд проголосували 64 сенатори (необхідна кількість голосів – 51).

Проти були 19 сенаторів.

Як каже посол України в США Оксана Маркарова, уже офіційно зареєстровано 70 проєктів поправок до HR 815.

– Тримаємо кулаки та продовжуємо активну комунікацію з сенаторами, – додала Оксана Маркарова.

Ситуація на україно-польському кордоні

Сьогодні об 11:30 закінчилася акція протесту перед пункт пропуску Шегині – Медика. Там відновили рух вантажівок.

Зараз на вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Відставка президентки Угорщини

Після скандалу, пов’язаного з її суперечливим рішенням про помилування, президентка Угорщини Каталін Новак оголосила про свою відставку.

– Я зробила помилку. Рішення про помилування і відсутність обґрунтування могли викликати сумніви. Тут немає й не може бути сумнівів. Я б ніколи не помилувала нікого, хто жорстоко поводиться з дітьми. Захист дітей – це наш спільний обов’язок, – сказала Новак.

Вона перепросила усіх, кого могла образити своїм рішенням та додала: Сьогодні я складаю з себе повноваження президента.

Парламент протягом 30 днів після закінчення повноважень попереднього президента має обрати нового голову Угорщини.

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