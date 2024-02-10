Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
Біографія
Що відомо про Валерія Залужного: генерал, який пройшов усі щаблі військової служби
Заміна Залужного на Сирського не вплине на допомогу з боку США – Пентагон
Олександр Павлюк може стати новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ: що про нього відомо
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На початку війни гостювала у бабусі: з окупації повернули малолітню дитину

дитина біженка
Фото: УНІАН

За участі Мінреінтеграції з тимчасово окупованої території Запорізької області повернули малолітню дитину. У грудні 2023 року її мама Марія звернулася до міністерства за допомогою.

Про це йдеться на сайті Мінреінтеграції.

Відомо, що на початок війни дівчинка гостювала у своїх бабусі та дідуся. А після вторгнення Росії родина вже не могла виїхати, бо бабуся важко хворіла. Перевозити жінку також не було можливості. Забирати ж дівчинку самотужки батькам було ризиковано.

Зараз дивляться

Коли бабусі не стало, Марія звернулася по допомогу у поверненні доньки.

Після майже двох років дівчинка з батьками знову об’єдналася. Повернення відбувалося в межах проєкту Шлях додому.

У Мінреінтеграції наголошують, що спільними зусиллями з Українською мережею за права дитини вдалося повернути 56 дітей.

Читайте також
В ООН закликали Росію припинити насильницьку депортацію українських дітей
На початку війни гостювала у бабусі: з окупації повернули малолітню дитину

25 січня повідомлялося, що Україні вдалося повернути ще двох неповнолітніх, яких росіяни депортували до Краснодарського краю.

Джерело: Мінреінтеграції
Війна в Україні, Евакуація, Запорізька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Десятки артилерійських систем та снаряди: Франція передасть Україні САУ Цезар
Володимир Зеленський
Росіяни здійснили чотири невдалі штурми позицій Сил оборони на лівобережжі Дніпра
На початку війни гостювала у бабусі: з окупації повернули малолітню дитину
Слова Путіна в інтерв’ю про причини війни в Україні є абсурдними – Шольц
Олаф Шольц
Мати обіймала дітей: після обстрілу Харкова 9 лютого згоріли дві сім’ї
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Не повинно бути жодних обмежень щодо підтримки України – глава Міноборони Нідерландів
Кайса Оллонгрен
Відео
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію

Рада Федерації РФ одноголосно схвалила закон, який передбачає можливість конфіскації майна за "фейки" про російську армію.

Юлія Сеник
Трощать окупанта на Запоріжжі: глядачі ICTV зібрали на 675 FPV-дронів
На початку війни гостювала у бабусі: з окупації повернули малолітню дитину
США постачатимуть Україні ППО попри дефіцит фінансування | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
На початку війни гостювала у бабусі: з окупації повернули малолітню дитину
Шольц зустрінеться з Байденом! Говоритимуть про… | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
На початку війни гостювала у бабусі: з окупації повернули малолітню дитину
Українських полонених не було на борту ІЛ-76 – Данілов | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
На початку війни гостювала у бабусі: з окупації повернули малолітню дитину
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь