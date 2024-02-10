На початку війни гостювала у бабусі: з окупації повернули малолітню дитину
За участі Мінреінтеграції з тимчасово окупованої території Запорізької області повернули малолітню дитину. У грудні 2023 року її мама Марія звернулася до міністерства за допомогою.
Про це йдеться на сайті Мінреінтеграції.
Відомо, що на початок війни дівчинка гостювала у своїх бабусі та дідуся. А після вторгнення Росії родина вже не могла виїхати, бо бабуся важко хворіла. Перевозити жінку також не було можливості. Забирати ж дівчинку самотужки батькам було ризиковано.
Коли бабусі не стало, Марія звернулася по допомогу у поверненні доньки.
Після майже двох років дівчинка з батьками знову об’єдналася. Повернення відбувалося в межах проєкту Шлях додому.
У Мінреінтеграції наголошують, що спільними зусиллями з Українською мережею за права дитини вдалося повернути 56 дітей.
25 січня повідомлялося, що Україні вдалося повернути ще двох неповнолітніх, яких росіяни депортували до Краснодарського краю.