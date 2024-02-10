На початку війни гостювала у бабусі: з окупації повернули малолітню дитину

За участі Мінреінтеграції з тимчасово окупованої території Запорізької області повернули малолітню дитину. У грудні 2023 року її мама Марія звернулася до міністерства за допомогою.

Про це йдеться на сайті Мінреінтеграції.

Відомо, що на початок війни дівчинка гостювала у своїх бабусі та дідуся. А після вторгнення Росії родина вже не могла виїхати, бо бабуся важко хворіла. Перевозити жінку також не було можливості. Забирати ж дівчинку самотужки батькам було ризиковано.

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Коли бабусі не стало, Марія звернулася по допомогу у поверненні доньки.

Після майже двох років дівчинка з батьками знову об’єдналася. Повернення відбувалося в межах проєкту Шлях додому.

У Мінреінтеграції наголошують, що спільними зусиллями з Українською мережею за права дитини вдалося повернути 56 дітей.

25 січня повідомлялося, що Україні вдалося повернути ще двох неповнолітніх, яких росіяни депортували до Краснодарського краю.

Джерело : Мінреінтеграції

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