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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Не повинно бути жодних обмежень щодо підтримки України – глава Міноборони Нідерландів

Кайса Оллонгрен

Очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен наголосила на важливості продовжувати військову допомогу Україні. Про це повідомляє NOS.

За її словами, коли йдеться про звичайні озброєння, навчання та запасні частини, не повинно бути жодних обмежень щодо підтримки України, тож її важливо продовжувати.

– Я вважаю, що ми еволюціонували в тому, як це робимо. Ми почали постачати з наших власних запасів, а тепер робимо це у співпраці з іншими країнами та галузями, бо нам також потрібно було підтримувати наші запаси, – сказала вона.

Оллонгрен наголосила, що від військової підтримки виграє не лише Україна, а й безпека Нідерландів.

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– Ми не сидимо тут у безпеці за дамбами. Ми є частиною ЄС і НАТО, тож це також може вплинути на нас, – пояснила вона.

Очільниця оборонного відомства зауважила, що Нідерландам важливо виділяти достатньо грошей на оборону.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Нідерланди надали Україні військової підтримки на суму €2,63 млрд.

Наприкінці січня стало відомо, що Нідерланди погодили новий пакет допомоги для України вартістю €122 млн.

З них €87 млн буде спрямовано на закупівлю артилерійських снарядів для Сил оборони на фронті, €25 млн – на закупівлю озброєння через Міжнародний фонд України та ще €10 млн – на посилення кібербезпеки українських державних відомств.

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Джерело: NOS

Скриншот: Arnews

Війна в Україні, Нідерланди, Україна
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