Підготує доказову базу для судів: у Києві презентували Екологічний договір для України

Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни представила Екологічний договір для України.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Співголовами робочої групи є колишня міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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За словами Єрмака, Екологічний договір має стати основою для конкретних рішень глобального саміту миру на рівні світових лідерів. Напрацювання міжнародної робочої групи містять конкретні рекомендації для втілення спільними зусиллями.

– Але передусім наш документ стосується нинішньої ситуації, у якій українці живуть сьогодні. Також це будуть рецепти на майбутнє, як запобігти схожим ситуаціям в інших країнах світу. Я вважаю, що це історичний момент, – зазначив Андрій Єрмак.

Маргот Вальстрем зі свого боку заявила, що міжнародна робоча група продовжить працювати над впровадженням рішень для України.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка Юлія Свириденко додала, що Україна не може чекати завершення війни – треба зосередитися на питаннях довкілля вже зараз, потрібне широке просування цих ідей у суспільстві. Міністерка також повідомила, що цьогоріч у Женеві пройде конференція з питань розмінування, де може відбутися також і презентація Екологічного договору.

Очільник МВС Ігор Клименко додав, що на сьогодні необхідно розмінувати ще 55 тис. га сільськогосподарських земель.

Екологічний договір для України

Екологічний договір для України містить 50 рекомендацій, які допоможуть Україні підготувати доказову бази для відкриття кримінальних проваджень. Також завдяки договору в майбутньому Україна зможе отримувати репарації за завдану довкіллю шкоду.

Крім того, Екологічний договір для України направлений на проведення правильного розмінування територій, на екологічне відновлення та відбудову країни після війни.

Президент Володимир Зеленський подякував експертам за роботу у напрямі захисту довкілля, яке зазнало значної шкоди через агресію Росії.

Комісар Європейського Союзу з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкявічюс зазначив, що Екологічний договір сприятиме подальшій інтеграції України в ЄС.

Повідомлялося, що до середини 2024 року швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) планує передати в Україну 60 машин для розмінування.

У липні 2023 року очільниця Міністерства економіки України Юлія Свириденко повідомила, що союзники сумарно виділять Україні понад $244 млн на потреби гуманітарного розмінування.

Джерело : Офіс президента

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