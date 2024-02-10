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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росіяни здійснили чотири невдалі штурми позицій Сил оборони на лівобережжі Дніпра

Росіяни здійснили чотири невдалі штурми позицій Сил оборони на лівобережжі Дніпра
Фото: УНІАН

Російські окупанти не полишають свого наміру вибити українські підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України у Telegram-каналі.

Зазначається, що в операційній зоні Сил оборони Півдня продовжується контрбатарейна боротьба.

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Ворог здійснив чотири невдалі штурми та, зазнавши значних втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

Як зазначається у зведенні, окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів і продовжують завдавати авіаційних ударів.

Також на бойовому чергуванні перебуває шість кораблів ворожого російського флоту, зокрема п’ять у Чорному морі та один – в Азовському. Там додали, що ракетоносії заведені в пункти базування.

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Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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