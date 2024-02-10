Росіяни здійснили чотири невдалі штурми позицій Сил оборони на лівобережжі Дніпра
Російські окупанти не полишають свого наміру вибити українські підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра.
Про це повідомляють Сили оборони Півдня України у Telegram-каналі.
Зазначається, що в операційній зоні Сил оборони Півдня продовжується контрбатарейна боротьба.
Ворог здійснив чотири невдалі штурми та, зазнавши значних втрат, відійшов на свої вихідні позиції.
Як зазначається у зведенні, окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів і продовжують завдавати авіаційних ударів.
Також на бойовому чергуванні перебуває шість кораблів ворожого російського флоту, зокрема п’ять у Чорному морі та один – в Азовському. Там додали, що ракетоносії заведені в пункти базування.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 717-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.