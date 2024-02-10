Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Заміна Залужного на Сирського не вплине на допомогу з боку США – Пентагон
Біографія
Що відомо про Валерія Залужного: генерал, який пройшов усі щаблі військової служби
Подоляк пояснив причину звільнення Залужного
Олександр Павлюк може стати новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ: що про нього відомо
Це очевидно: експерти пояснили, чому Залужний пішов у відставку з посади головкома ЗСУ
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест

Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест

Російська атака ударними безпілотниками по Харкову 9 лютого призвела до загибелі в одному з приватних будинків родини з п’яти осіб: мами, тата та трьох хлопців – 7 і 4 років, а також немовля віком 10 місяців.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Хронологія подій

Він повідомив, що протягом нічної атаки РФ по Харкову державою-агресором було вбито трьох дітей цієї ночі у Харкові. Всього на цей час 7 загиблих та 3 поранених.

Зараз дивляться

Йдеться про дві загиблі родини: одна сім’я з двох осіб, інша – з п’яти.

– В одному будинку одразу пʼять трупів. Сімʼя. Згоріли живцем. Наразі встановлюємо всіх постраждалих людей. Попередньо серед загиблих діти 4 та 7 років і немовля. В іншому згорілому будинку двоє загиблих дорослих, – повідомив він.

Він пояснює, що після обстрілу стався виток палива, який змішався зі снігом і розтікся вулицею.

Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
Фото: Сергій Болвінов
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
Фото: Сергій Болвінов
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
Фото: Сергій Болвінов
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест

Сім’я у вогняній пастці

– Пожежа зайнялася в 15 будинках. Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. Тіло чоловіка в коридорі будинку, мама з дітьми намагалася врятуватися в ванній. Де тіло немовля, поки не знаємо. Йдуть пошуки, – написав він.

Він повідомив, що правоохоронці контактують із родичами загиблої сімʼї, а також відбирають зразки ДНК для аналізу.

Пізніше він повідомив, що слідчі знайшли всі сім тіл загиблих.

– Родина згоріла заживо. Старшому Льоші було сім років, середньому Михайлу – чотири роки, найменший – Павло, йому було десять місяців. Під час тривог батьки з дітьми ховалися у підвалі. Але цього разу на подвір’я увірвалося полум’я. Коли родина побігла ховатися, біля будинку вже горіли дві машини та паливо, – написав Болвінов.

За його словами, усі семеро опинилися у вогняній пастці.

– Попередньо встановили, що старший та молодший хлопчики були біля мами. А середній Михайло завжди бігав за татом. Чоловік ймовірно, знепритомнів першим, а малий – забився в куток, сам в кухні. Там ми його і знайшли. Матір з двома іншими синами намагалася врятуватися у ванній, тримала дітей в обіймах, – написав він.

Згодом Болвінов повідомив, що встановити тіло немовля на місці неможливо.

– Температура горіння була такою, що кістки та тіло немовляти перетворилися майже на попіл. На місці судовий експерт – медик. Все збираємо та веземо в морг на експертизу, – повідомив він.

Начальник слідства поліції Харківщини припускає, що під час пожежі “мати тримала дітей, обіймаючи та притискаючи до грудей”.

Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
Фото: Сергій Болвінов
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
Фото: Сергій Болвінов
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
Фото: Сергій Болвінов
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест

Робота в морзі

Пізніше він повідомив, що слідчі та криміналісти закінчили роботу в морзі з тілами загиблих та відібрали всі зразки ДНК.

– Для впізнання загиблої пари зразок ДНК надав їхній син. Під час атаки він був на зв’язку з матір’ю та попросив батьків бігти ховатися. Але вижити їм не вдалося, – пише Болвінов.

Також він повідомив, що правоохоронці чекають з Черкащини на зразки ДНК рідного брата загиблої 35-річної жінки, матері трьох дітей.

Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
Фото: Сергій Болвінов
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
Фото: Сергій Болвінов
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
Фото: Сергій Болвінов
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест

Дрони прилетіли з РФ

Начальник слідства додає, що фахівці вже завершили огляд знищених будинків на місці атаки РФ, а зараз триває робота на території нафтобази, де шукають уламки ворожих дронів.

– Встановили, що відбулася детонація трьох БПЛА типу Shahed 131/136, які прилетіли з Росії. На місці епіцентрів вибухів вже знайшли залишки смертоносної ворожої зброї. Це фрагменти фюзеляжу та крил, елементи системи наведення та навігації, роз’єми електромереж, частини управління, – повідомив він.

Нічна атака по Харкову

Росія атакувала Харків в ніч проти 10 лютого. Атаки почались ще о 22:46 9 лютого.

Загалом росіяни били по місту щонайменше 10-ма ударними дронами Shahed-136/131. При цьому вісім дронів сили протиповітряної оборони знищили.

Втім, два дрони все ж змогли обійти засоби української ППО. Удари припали по нафтобазі.

За попередньою інформацією, внаслідок російських ударів загинуло 7 людей. Повідомлялось про загибель щонайменше двох сімей. Кількість постраждалих зросла до 57.

Крім того, 15 житлових приватних будинків згоріли вщент.

Фото: Сергій Болвінов

Війна в Україні, загиблі, Російська агресія, Сім’я, Харків
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Вибухи у Києві 11 лютого: у КМВА пояснили причину
Вибухи, ППО
Дрони та інновації в армії: за що відповідатимуть нові заступники начальника ГШ ЗСУ та головкома
дрон безпілотники
У Миколаєві прогриміли повторні вибухи: що відомо
Вибухи в Україні, обстріл РФ
700 суден та 22 млн тонн продукції: результати роботи зернового коридору протягом півроку
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
Відео
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію

Рада Федерації РФ одноголосно схвалила закон, який передбачає можливість конфіскації майна за "фейки" про російську армію.

Юлія Сеник
Трощать окупанта на Запоріжжі: глядачі ICTV зібрали на 675 FPV-дронів
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
США постачатимуть Україні ППО попри дефіцит фінансування | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
Шольц зустрінеться з Байденом! Говоритимуть про… | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
Українських полонених не було на борту ІЛ-76 – Данілов | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь