Температура була такою, що тіло перетворилось на попіл: для впізнання загиблих у Харкові провели ДНК-тест

Російська атака ударними безпілотниками по Харкову 9 лютого призвела до загибелі в одному з приватних будинків родини з п’яти осіб: мами, тата та трьох хлопців – 7 і 4 років, а також немовля віком 10 місяців.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Хронологія подій

Він повідомив, що протягом нічної атаки РФ по Харкову державою-агресором було вбито трьох дітей цієї ночі у Харкові. Всього на цей час 7 загиблих та 3 поранених.

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Йдеться про дві загиблі родини: одна сім’я з двох осіб, інша – з п’яти.

– В одному будинку одразу пʼять трупів. Сімʼя. Згоріли живцем. Наразі встановлюємо всіх постраждалих людей. Попередньо серед загиблих діти 4 та 7 років і немовля. В іншому згорілому будинку двоє загиблих дорослих, – повідомив він.

Він пояснює, що після обстрілу стався виток палива, який змішався зі снігом і розтікся вулицею.

Сім’я у вогняній пастці

– Пожежа зайнялася в 15 будинках. Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. Тіло чоловіка в коридорі будинку, мама з дітьми намагалася врятуватися в ванній. Де тіло немовля, поки не знаємо. Йдуть пошуки, – написав він.

Він повідомив, що правоохоронці контактують із родичами загиблої сімʼї, а також відбирають зразки ДНК для аналізу.

Пізніше він повідомив, що слідчі знайшли всі сім тіл загиблих.

– Родина згоріла заживо. Старшому Льоші було сім років, середньому Михайлу – чотири роки, найменший – Павло, йому було десять місяців. Під час тривог батьки з дітьми ховалися у підвалі. Але цього разу на подвір’я увірвалося полум’я. Коли родина побігла ховатися, біля будинку вже горіли дві машини та паливо, – написав Болвінов.

За його словами, усі семеро опинилися у вогняній пастці.

– Попередньо встановили, що старший та молодший хлопчики були біля мами. А середній Михайло завжди бігав за татом. Чоловік ймовірно, знепритомнів першим, а малий – забився в куток, сам в кухні. Там ми його і знайшли. Матір з двома іншими синами намагалася врятуватися у ванній, тримала дітей в обіймах, – написав він.

Згодом Болвінов повідомив, що встановити тіло немовля на місці неможливо.

– Температура горіння була такою, що кістки та тіло немовляти перетворилися майже на попіл. На місці судовий експерт – медик. Все збираємо та веземо в морг на експертизу, – повідомив він.

Начальник слідства поліції Харківщини припускає, що під час пожежі “мати тримала дітей, обіймаючи та притискаючи до грудей”.

Робота в морзі

Пізніше він повідомив, що слідчі та криміналісти закінчили роботу в морзі з тілами загиблих та відібрали всі зразки ДНК.

– Для впізнання загиблої пари зразок ДНК надав їхній син. Під час атаки він був на зв’язку з матір’ю та попросив батьків бігти ховатися. Але вижити їм не вдалося, – пише Болвінов.

Також він повідомив, що правоохоронці чекають з Черкащини на зразки ДНК рідного брата загиблої 35-річної жінки, матері трьох дітей.

Дрони прилетіли з РФ

Начальник слідства додає, що фахівці вже завершили огляд знищених будинків на місці атаки РФ, а зараз триває робота на території нафтобази, де шукають уламки ворожих дронів.

– Встановили, що відбулася детонація трьох БПЛА типу Shahed 131/136, які прилетіли з Росії. На місці епіцентрів вибухів вже знайшли залишки смертоносної ворожої зброї. Це фрагменти фюзеляжу та крил, елементи системи наведення та навігації, роз’єми електромереж, частини управління, – повідомив він.

Нічна атака по Харкову

Росія атакувала Харків в ніч проти 10 лютого. Атаки почались ще о 22:46 9 лютого.

Загалом росіяни били по місту щонайменше 10-ма ударними дронами Shahed-136/131. При цьому вісім дронів сили протиповітряної оборони знищили.

Втім, два дрони все ж змогли обійти засоби української ППО. Удари припали по нафтобазі.

За попередньою інформацією, внаслідок російських ударів загинуло 7 людей. Повідомлялось про загибель щонайменше двох сімей. Кількість постраждалих зросла до 57.

Крім того, 15 житлових приватних будинків згоріли вщент.

Фото: Сергій Болвінов

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