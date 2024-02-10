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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Терор не може залишатися безкарним: Зеленський про атаку дронів по Харкову

пожежа харків
Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських безпілотників на Харків, яка забрала життя сімох мирних мешканців.

Глава держави зазначив, що реальність завжди говорить більше, ніж будь-які слова.

– Минулої ночі через пожежу після удару Shahed у Харкові загинула вся сімʼя: батьки та троє дітей. Найстаршому сину, Олексію, 7 років, середньому, Михайлу, 4 роки, найменший – Павло, йому було 7 місяців. Діти, які ще не встигли побачити життя, були вбиті через російське божевілля, – написав Зеленський у Telegram.

Він додав, що жертвами ворожої атаки стала ще одна сім’я – чоловік і дружина. Глава держави висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Зараз дивляться

Нині рятувальна операція на місці у Харкові триває. Президент сказав, що вдалося врятувати чотирьох людей, серед них одна дитина. Десятки людей евакуйовані.

Також залучено усі необхідні служби, а кожному, хто постраждав, буде надано необхідну допомогу.

Зеленський наголосив, що терор не може залишатися безкарним без справедливої відповіді. Він додав, що терористи повинні програти цю війну, яку вони розпочали. Росія мусить відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя.

Удар по Харкову 9 лютого

В ніч проти 10 лютого у Харкові після вибухів внаслідок удару безпілотниками Shahed-136/131 загинули семеро людей. Станом на 15:00 відомо, що кількість постраждалих сягнула 57.

В одному з приватних будинків під час пожежі загинула вся родина з п’яти осіб: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей, яким чотири, сім років і сім (за даними поліції, десять) місяців.

В іншому будинку загинули 66-річний чоловік і його 65-річна дружина.

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Дрон-камікадзе, Shahed

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Харків
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