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Україні до ухвалення допомоги від США вистачить коштів на 2 місяця – Арахамія

Україні до ухвалення допомоги від США вистачить коштів на 2 місяця – Арахамія
Фото: УНІАН

США в найближчі два місяці проголосують за виділення допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. Саме на цей період нашій державі вистачить ресурсів.

Про це в інтерв’ю Report заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– У нас вистачить ресурсів на два місяці, тому ми почуваємося в безпеці, – зазначив він.

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Арахамія про фінансування мобілізації

На його думку, фінансування нових хвиль мобілізації не відбудеться без демобілізації, тому що на оснащення й навчання людей, які беруть участь у мобілізації, будуть потрібні додаткові витрати.

– У цьому питанні в нас також є союзники. Під час підготовки до контрнаступу ми мали понад 200 тисяч навчених солдатів. Деякі з них пройшли навчання в Румунії, Франції, Італії, Іспанії та інших зарубіжних країнах. За наявними домовленостями, навчання проводилися коштом цих країн, – зазначив Арахамія.

Також він стверджує, що Україна шукатиме можливості фінансування нової мобілізації за рахунок внутрішніх джерел, оскільки ситуація із зовнішнім фінансуванням досить складна.

– Нещодавно Євросоюз ухвалив програму в 50 млрд євро терміном на 4 роки. Тобто у нас є певні фінансові кошти на прийдешні 4 роки. Минулого тижня я був у США і став свідком підтримки України, – розповів Арахамія.

Він додав, що там всередині ще залишаються невирішеними питання, пов’язані з кордоном.

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