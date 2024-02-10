Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ на 10 лютого: ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів
Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 980 російських окупантів.
Такі дані оприлюднили вранці 10 лютого в Генеральному штабі ЗСУ.
Тож станом на 717-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 394 тис.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 10 лютого 2024
- особового складу ‒ близько 394 270 (+980),
- танків ‒ 6 394 (+9),
- бойових броньованих машин ‒ 11 942 (+21),
- артилерійських систем – 9 459 (+24),
- реактивних систем залпового вогню – 981,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 666,
- літаків – 332,
- гелікоптерів – 325,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 235 (+26),
- крилатих ракет ‒ 1 881,
- кораблів (катерів) ‒ 24,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 579 (+28),
- спеціальної техніки ‒ 1 512 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 717-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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