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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати РФ на 10 лютого: ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів

Втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 980 російських окупантів.

Такі дані оприлюднили вранці 10 лютого в Генеральному штабі ЗСУ.

Тож станом на 717-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 394 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 10 лютого 2024

  • особового складу ‒ близько 394 270 (+980),
  • танків ‒ 6 394 (+9),
  • бойових броньованих машин ‒ 11 942 (+21),
  • артилерійських систем – 9 459 (+24),
  • реактивних систем залпового вогню – 981,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 666,
  • літаків – 332,
  • гелікоптерів – 325,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 235 (+26),
  • крилатих ракет ‒ 1 881,
  • кораблів (катерів)  ‒ 24,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 579 (+28),
  • спеціальної техніки ‒ 1 512 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 717-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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