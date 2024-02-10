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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Завдання Сирського — провести аудит мобілізованих, бо з 1 млн воюють 300 тисяч – Подоляк

Завдання Сирського — провести аудит мобілізованих, бо з 1 млн воюють 300 тисяч – Подоляк
Фото: Офіс президента

Одне з завдань Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського,  призначеного на цю посаду напередодні  — це аудит військовослужбовців.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Подібний аудит необхідний, оскільки в українській армії служить 1 млн осіб, і лише 300 тис. з них проходили службу безпосередньо на фронті.

Зараз дивляться

— Інші були дуже далекі від війни, але вони є. Тому, на мою думку, одне з ключових завдань Сирського – провести аудит: де, як і хто знаходиться. І після цього сказати, яка ще додаткова кількість потрібна (для мобілізації – прим.), – зазначив Подоляк.

Він додав, що мобілізація в Україні має бути постійною, а не одномоментною.

Нагадаємо, новий головком Сирський подякував усім, з ким мав честь служити в лавах Сухопутних військ ЗСУ та Оперативно-стратегічному угрупованню військ Хортиця, а також окреслив нові завдання на посаді.

Він наголосив, що життя та здоров’я військовослужбовців завжди були і є головною цінністю української армії.

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