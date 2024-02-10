Зеленський затвердив заступників Сирського та Баргилевича: хто вони та за що відповідатимуть

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатури заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Про це він сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

– Сьогодні весь день проводив наради з військовим керівництвом та урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні, – наголосив він.

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Заступником головкома Олександра Сирського став полковник Вадим Сухаревський. Як зауважив голова держави, його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами. Ще одним заступником головнокомандувача ЗСУ став полковник Андрій Лебеденко. Його напрямок – це інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем.

– Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, – увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України, – наголосив голова держави.

Також Зеленський погодив кандидатуру бригадного генерала Володимира Горбатюкана на посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ. Його напрямок – це оперативна робота, робота штабів, планування, управління.

Ще одним заступником начальника Генштабу ЗСУ став бригадний генерал Олексій Шевченко. Його напрямок – це логістика. Бригадного генерала Михайло Драпатий також призначили заступником Генштаба ЗСУ, він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових.

Нагадаємо, що 10 лютого Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Фото: Володимир Зеленський

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