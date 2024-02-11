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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 11 лютого 2024 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, ворог завдав три ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2024:

Карта бойових дій на 11 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 11 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 11 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 11 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 11 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 11 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 11 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 11 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 11 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 11 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 11 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 11 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 11 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 11 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 11 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 11 лютого 2024 – ситуація на фронті

Ситуація в Україні на 11 лютого 2024:

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Зараз дивляться

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак противника в районах населених пунктів Терни, південно східніше Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 14 атак противника в районах населених пунктів: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито дві атаки ворога в районі Водяного Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито дві атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Втрати РФ у війні на 11 лютого 2024:

  • особового складу ‒ близько 395 200 (+930) осіб,
  • танків ‒ 6406 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11956 (+14) од,
  • артилерійських систем – 9475 (+16) од,
  • РСЗВ – 981 од,
  • засобів ППО ‒ 666 од,
  • літаків – 332 од,
  • гелікоптерів – 325 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22) од,
  • крилатих ракет ‒ 1881 од,
  • кораблів /катерів ‒ 24 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12592 (+13) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1513 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 718-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Карта
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