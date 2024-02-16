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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ приховує втрати серед екіпажу знищеного корабля Цезар Куніков – речник ВМС

ВДК Цезар Куніков

Російська Федерація приховує втрати серед екіпажу великого десантного корабля Цезар Куніков, який пішов на дно внаслідок атаки Сил оборони України 14 лютого.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного інформаційного телемарафону. За його словами, офіційно на борту корабля було 87 членів екіпажу.

Втрати на ВДК Цезар Куніков

Речник ВМС зазначив, що зараз важко встановити точну кількість загиблих і поранених членів екіпажу російського корабля Цезар Куніков.

Зараз дивляться

За його словами, можна лише підтвердити, що після ударів по кораблю тіла (живих чи загиблих членів екіпажу) вантажили на узбережжі на карети швидкої допомоги та везли вже до медичних закладів.

Плетенчук стверджує, що Росія намагається максимально приховати інформацію про втрати серед екіпажу ВДК Цезар Куніков. Зазвичай вона з’являється протягом якогось часу, а найчастіше – саме у некрологах.

Водночас родичам загиблих членів екіпажу забороняють публікувати в соціальних мережах подібну інформацію. За словами Плетенчука, їх мотивують тим, щоб нібито українці не змогли порадіти втратам РФ.

Вранці 14 лютого стало відомо про знищення російського великого десантного корабля Цезар Куніков після серії потужних вибухів у тимчасово окупованому Криму.

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цезар куніков

Фото: Міноборони Росії

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