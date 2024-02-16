Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач
ФАБ-500: характеристики бомби та цікаві факти
Росіяни часто використовують радянські авіаційні бомби ФАБ-500 та ФАБ-1500. Це – фугасні авіабомби вільного польоту. Що відомо про ФАБ-500 та які характеристики бомби – читайте в матеріалі.
ФАБ-500: що відомо
За словами військового експерта Олександра Коваленка, кінець 2023 став найінтенсивнішим по застосуванню російськими окупантами авіаційних бомб ФАБ-250 і ФАБ-500.
Не маючи можливості масово та ефективно застосовувати авіаційне ракетне озброєння в зоні БД в Україні, Росія перейшла на тотальне застосування авіаційних бомб, які після доопрацювання встановлюваними універсальними модулями планування та корекції польотом (УМПК) застосовувалися на відстані за 30 км і більше, до підльоту до лінії боєзіткнень.
Звичайна, навіть стара радянська, авіаційна бомба ФАБ-500 перетворювалася на далекобійний засіб ураження, з підвищеними показниками точності.
Це дозволяло російській авіації використовувати безмежні запаси даних бомб у режимі 24/7 з мінімальними ризиками як для пілотів, так і для самих машин. Саме цей фактор не лише стримував наступ СОУ, а й дозволяв російським військам ефективніше наступати, особливо в районі Бахмута.
ФАБ-500: технічні характеристики бомби
ФАБ-500 – авіаційна бомба калібру 500 кг, призначена для ураження військово-промислових об’єктів, залізничних вузлів, енергетичних споруд, фортифікаційних укріплень та військової техніки.
- загальна довжина (без підривника) – 2470;
- діаметр – 400;
- маса бомби (без підривника) – 497 кг;
- маса вибухової речовини у тротиловому еквіваленті – 300 кг;
- наведений радіус суцільної зони ураження для легковразливої техніки – 31-54 м;
- наведений радіус суцільної зони ураження для легкоброньованої техніки – 15м.
Фото – YouTube