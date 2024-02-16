Розраховую, що США не відпадуть: Зеленський про затягування з допомогою Україні

Президент Володимир Зеленський розраховує на прагматичний американський підхід щодо ухвалення позитивного рішення про подальшу підтримку України з боку США.

Про це він заявив на пресконференції у Берліні.

– Розраховую, що США не відпадуть. Вважаю, що більшість населення підтримує Україну, розуміючи, що ми захищаємо не тільки себе, а всю Європу і наші спільні цінності. Принаймні такі сигнали я отримую постійно від президента, його адміністрації і представників двох партій, – наголосив Зеленський.

Глава держави зауважив, що у Конгресі США справді є “дуже гарячі голови”, але сподівається, що переможе прагматизм.

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Водночас визнав, що ризики завжди є, тому якщо з американської допомогою виникнуть проблеми, Україна розраховує на підтримку ЄС.

– Ми розраховуємо не на одну Німеччину, ми розраховуємо на Європейський Союз, – підсумував президент.

Напередодні Палата представників Конгресу США, не схваливши законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, вирішила піти на перерву до 28 лютого.

13 лютого Сенат схвалив двопартійний закон про фінансування, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та іншим країнам-союзникам.

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