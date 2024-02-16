Відхід з позиції Зеніт в Авдіївці, угода з Німеччиною і смерть Навального: головні новини 16 лютого

16 лютого президент України Володимир Зеленський в рамках свого візиту до Німеччини підписав безпекову угоду з канцлером країни Олафом Шольцом, що є важливим кроком у підтримці нашої держави у боротьбі проти агресії РФ. Також Німеччина оголосила про новий пакет допомоги, до якого увійшли системи Skynex, ракети для IRIS-T тощо.

Ситуація в Авдіївці залишається складною, наші захисники були вимушені відійти з позиції Зеніт на околицях міста. Однак, за словами командування, це не надає ворогу стратегічної переваги.

У Росії помер опозиційний політик Олексій Навальний, який за свою кар’єру неодноразово висловлювався про Крим та війну в Україні. Це сталося у виправній колонії під час прогулянки.

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Що відбулося в Україні та світі за добу 16 лютого 2024 року – читайте далі у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Безпекова угода з Німеччиною та €1,1 млрд допомоги

Під час візиту президента Володимира Зеленського 16 лютого до Берліну була підписана двостороння угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина.

Цією угодою Німеччина засвідчує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів від 1991 року.

Також Берлін має намір надавати підтримку Києву стільки, скільки буде потрібно – до повного відновлення територіальної цілісності.

Крім того, Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України у розмірі €1,1 млрд, до якого ввійдуть 36 броньованих колісних гаубиць із промислових запасів, 120 тис. комплектів амуніції, дві системи Skynex і ракети для IRIS-T.

Відхід ЗСУ з позиції Зеніт в Авдіївці

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський заявив, що українські захисники відійшли з позиції Зеніт на околиці Авдіївки.

Таке рішення було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

– Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції, – додав він.

Пресофіцер 3 ОШБр Олександр Бородін, говорячи про оборону Авдіївки, заявив, що РФ скидає десятки авіабомб та фосфорні снаряди.

– Дуже складна, критична ситуація. Ворог продовжує тиск – це неймовірне співвідношення двох армій (на рівні бригад – 7 до 1). Плюс окупанти почали застосовувати фосфорні боєприпаси, збільшили використання керованих авіабомб (КАБ), – сказав він.

Смерть Навального

16 лютого стало відомо, що у виправній колонії № 3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі помер російський політик Олексій Навальний, який за свою кар’єру неодноразово висловлювався про Крим та війну в Україні.

Йому стало зле після прогулянки, майже відразу Навальний знепритомнів. В УФСВП РФ по Ямало-Ненецькому округу заявили, що “негайно прибули медичні працівники установи, викликали швидку медичну допомогу”. Наразі причина його смерті зʼясовується.

У російських Тelegram-каналах припускають, що смерть міг спричинити тромб.

Новину про смерть Олексія Навального прокоментував президент України Володимир Зеленський.

– Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі замучених і закатованих через одну цю істоту. Йому байдуже, хто загине, щоб він зберіг свої позиції, – наголосив глава держави.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав Навального лише однією із численних жертв кремлівського режиму.

– Політковська, Литвиненко, Магнітський, Нємцов, Навальний – це лише деякі з найвідоміших імен у довгому списку критиків, убитих Путіним, – зазначив Кулеба.

Повернення тіл 58 захисників

Україна повернула тіла ще 58 загиблих українських захисників. Тепер Збройні сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ.

Там їх передадуть правоохоронцям та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Після ідентифікації тіл рідні зможуть поховати загиблих захисників.

Вибухи на Полтавщині та у Кропивницькому

Ворог вдарив по Полтавщині. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.

– Ворог завдав ударів по території Полтавщини. Вдруге за добу. Було чутно звуки вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає, – повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

У Кропивницькому вдень пролунали вибухи. Також обійшлось без постраждалих і руйнувань, проінформував начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Ситуація на україно-польському кордоні

Польські фермери заблокували шостий КПП Краківець – Корчова. Так, станом на 16 лютого, на кордоні України з Польщею заблоковано шість пунктів пропуску.

– На в’їзд до України на території Польщі очікують близько 1 730 вантажівок. Перешкоджання руху автобусів та легкового транспорту не планується, – уточнили українські прикордонники.

Заблокованими також залишаються Ягодин, Рава-Руська, Шегині, Устилуг та Угринів.

– У чергах по той бік кордону сукупно на всіх цих напрямках стоять 1 400 вантажівок, найбільше – навпроти пунктів пропуску Ягодин та Рава-Руська. Найменша – навпроти пунктів Устилуг та Угринів, – наголосив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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