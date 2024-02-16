Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ 16 лютого перевищили 400 тисяч: ЗСУ за добу знищили 1210 окупантів
Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 1 210 російських окупантів.
Тож станом на 723-тю добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ перевищили 400 тис.
Втрати РФ на 16 лютого 2024
- особового складу ‒ близько 400 300 (+1 210),
- танків ‒ 6 465 (+23),
- бойових броньованих машин ‒ 12 129 (+39),
- артилерійських систем – 9 641 (+21),
- реактивних систем залпового вогню – 984,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 671,
- літаків – 332,
- гелікоптерів – 325,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 408 (+4),
- крилатих ракет ‒ 1 895 (+13),
- кораблів (катерів) ‒ 25,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 716 (+25),
- спеціальної техніки ‒ 1 528 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 723-тю добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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