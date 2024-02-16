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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати РФ 16 лютого перевищили 400 тисяч: ЗСУ за добу знищили 1210 окупантів

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 1 210  російських окупантів.

Тож станом на 723-тю добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ перевищили 400 тис.

Втрати РФ на 16 лютого 2024

  • особового складу ‒ близько 400 300 (+1 210),
  • танків ‒ 6 465 (+23),
  • бойових броньованих машин ‒ 12 129 (+39),
  • артилерійських систем – 9 641 (+21),
  • реактивних систем залпового вогню – 984,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 671,
  • літаків – 332,
  • гелікоптерів – 325,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 408 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 1 895 (+13),
  • кораблів (катерів) ‒ 25,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 716 (+25),
  • спеціальної техніки ‒ 1 528 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 723-тю добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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