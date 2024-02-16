Втрати РФ 16 лютого перевищили 400 тисяч: ЗСУ за добу знищили 1210 окупантів

Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 1 210 російських окупантів.

Тож станом на 723-тю добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ перевищили 400 тис.

Втрати РФ на 16 лютого 2024

особового складу ‒ близько 400 300 (+1 210),

танків ‒ 6 465 (+23),

бойових броньованих машин ‒ 12 129 (+39),

артилерійських систем – 9 641 (+21),

реактивних систем залпового вогню – 984,

засобів протиповітряної оборони ‒ 671,

літаків – 332,

гелікоптерів – 325,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 408 (+4),

крилатих ракет ‒ 1 895 (+13),

кораблів (катерів) ‒ 25,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 716 (+25),

спеціальної техніки ‒ 1 528 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 723-тю добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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