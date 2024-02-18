Байден визнає, що вихід військ з Авдіївки є наслідком послаблення допомоги – Зеленський

У Білому домі розуміють, що виведення українських військ з Авдіївки безпосередньо пов’язане із послабленням військової допомоги для України.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини сказав український президент Володимир Зеленський.

Байден розуміє, що без допомоги Заходу довелось виходити з Авдіївки

Зеленський розкрив деталі телефонної розмови з Джо Байденом, яка відбулась 17 лютого.

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За словами президента України, Байден свідомий подробиць того, що відбувається на полі бою російсько-української війни.

– З президентом Байденом коли розмовляли – він знає деталі, тому я й кажу, що вони близькі нам союзники, а не десь там “за океаном”. І він визнає, що результат послаблення допомоги зброєю Україні – це те, що вийшло з Авдіївкою, і всі це визнають. Ми хочемо зберегти життя наших хлопців, я радий, що таке правильне виважене рішення є у військового командування, – сказав Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Президент висловив упевненість, що “ми все повернемо, нічого цим вбивцям не віддамо”.

Зеленський зустрінеться з Байденом в онлайн-режимі

Також глава держави заявив, що під час зустрічі G7, який відбудеться 24 лютого, між ним та президентом США Джо Байденом відбудеться зустріч в онлайн-режимі.

– Ми будемо на контакті постійному з Байденом, домовились про це. Деякі деталі не буду говорити, але думаю, що в рамках зустрічі G7, найближчим часом ми зустрінемось онлайн, – сказав Зеленський.

Український лідер додав, що перебуває на постійному контакті з Білим домом та конгресменами.

Крім того, Володимир Зеленський додав, що під час розмови з президентом США Байден запевнив, що буде підтримувати Україну, і зробить усе для позитивного результату.

– Я впевнений, що США залишаться нашим стратегічним партнером, – сказав Зеленський.

Виведення військ з Авдіївки

Головком ЗСУ Олександр Сирський оголосив про операцію щодо виведення військ з Авдіївки в ніч проти 17 лютого. Він додав, що збереження життів українських військовослужбовців є найвищою цінністю.

Водночас командувач ОСУВ Таврія Олександр Тарнавський додав, що виведення військ України з Авдіївки є єдиним правильним рішенням.

Пізніше пресофіцер 3-ї ОШБр, яка брала участь в ар’єргардних боях при виведенні військ з Авдіївки, повідомив, що немає інформацію про масові взяття у полон українських військових при виході з міста. Водночас інформація про окремі випадки потребує підтвердження.

Крім того, зазначений представник бригади, а також в Головному управлінні розвідки, розповіли, що Сили оборони України зайняли позиції на підготовлених раніше рубежах оборони.

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