Карта бойових дій на 18 лютого 2024 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення, ворог завдав 13 ракетних та 104 авіаційних ударів, здійснив 169 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 18 лютого 2024

Ситуація в Україні на 18 лютого 2024

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Зараз дивляться

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 14 атак ворога поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 атак окупантів біля Ласточкиного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог 13 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку минулої доби противник здійснив два безуспішних штурми.

Втрати РФ у війні на 18 лютого 2024

особового складу ‒ близько 402 430(+1080) осіб,

танків ‒ 6487 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 12198 (+53) од,

артилерійських систем – 9709 (+40) од,

РСЗВ – 984 од,

засобів ППО ‒ 674 (+3) од,

літаків – 335 (+3) од,

гелікоптерів – 325 од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+36) од,

крилатих ракет ‒ 1898 (+2) од,

кораблів /катерів ‒ 25 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12736 (+2) од,

спеціальної техніки ‒ 1540 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 725-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 128 ОГШБр

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