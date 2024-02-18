Росія запустила ТБ-пропаганду на окупованих територіях України

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники масово блокують трансляцію українських медіа, насаджуючи в інформаційному просторі “русскій мір”.

Наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв у тимчасово підконтрольних їм громадах Херсонської області.

У Донецькому регіоні проводиться перехід на програмне забезпечення та комунікаційні послуги роботу окупаційних адміністрацій. Йдеться, зокрема, про Автоматизоване робоче місце держслужбовця та про федеральну платформу Держвеб.

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— Також окупанти розширюють мережу покриття російського мобільного зв’язку: у 2023-24 роках на Донеччині встановили понад 700 базових станцій, а на Херсонщині — понад 200, що становить понад 85% всього мобільного покриття у захопленому регіоні, – зазначили співробітники української розвідки.

Нагадаємо, що мова ворожнечі є важливими інструментами російської пропаганди у прагненні знищити українську націю, а також частиною глобальної дезінформаційної кампанії РФ проти України.

Про це сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Фото: ГУР

Джерело : ГУР

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