Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Розстріляних полонених ЗСУ в Авдіївці впізнали на відео: прокуратура проводить розслідування
Олексій Навальний помер у колонії
Захоплять Авдіївку і що тоді? Бен Годжес проаналізував ситуацію
Зґвалтував 15-річну на побаченні у День святого Валентина: на Рівненщині затримали чоловіка
Росіяни розстріляли двох українських військовополонених – ЗСУ показали відео
Україна
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Росія запустила ТБ-пропаганду на окупованих територіях України

Росія запустила ТБ-пропаганду на окупованих територіях України

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники масово блокують трансляцію українських медіа, насаджуючи в інформаційному просторі “русскій мір”.

Наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв у тимчасово підконтрольних їм громадах Херсонської області.

У Донецькому регіоні проводиться перехід на програмне забезпечення та комунікаційні послуги роботу окупаційних адміністрацій. Йдеться, зокрема, про Автоматизоване робоче місце держслужбовця та про федеральну платформу Держвеб.

Зараз дивляться

— Також окупанти розширюють мережу покриття російського мобільного зв’язку: у 2023-24 роках на Донеччині встановили понад 700 базових станцій, а на Херсонщині — понад 200, що становить понад 85% всього мобільного покриття у захопленому регіоні, – зазначили співробітники української розвідки.

Нагадаємо, що мова ворожнечі є важливими інструментами російської пропаганди у прагненні знищити українську націю, а також частиною глобальної дезінформаційної кампанії РФ проти України.

Про це сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Читайте також
Росія запустила сотні фейків, щоб підірвати довіру до Зеленського – WP
Росія запустила ТБ-пропаганду на окупованих територіях України

Фото: ГУР

Джерело: ГУР
Війна в Україні, ГУР, Російська пропаганда, Телебачення, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Черкащині затримали агента РФ, який готував удари по залізниці та військових шпиталях
Росія запустила ТБ-пропаганду на окупованих територіях України
В окупованій Макіївці горить нафтобаза – ймовірно, після прильоту
В окупованій Макіївці горить нафтобаза
Біля Маріуполя гучно: повідомляють про падіння російського літака
літак Су 34
Триває адаптація інфраструктури під F-16, але питання непросте – Ігнат
F-16
Конференція з відбудови в Токіо: Україна та Японія підписали понад 50 меморандумів
Росія запустила ТБ-пропаганду на окупованих територіях України

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь